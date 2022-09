Neix l'Institut Català de la Llet i els Productes Lactis, amb la voluntat de promoure'n el consum

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha anunciat la creació de l'Institut Català de la Llet i els Productes Lactis a l'Alt Urgell i ha dit que serà una realitat aquest mateix setembre. Aquest centre posarà en valor la llet i els productes lactis com a aliments saludables i sostenibles des d'una vessant més científica i en promourà el consum. L'entitat s'ubicarà a l'Escola Agrària de Bellestar, una zona amb alta tradició lletera i formatgera on el boví de llet continua sent un motor econòmic amb 79 explotacions entre l'Alt Urgell i la Cerdanya i una producció de prop de 69.000 litres de llet anuals. Representen el 20% de les explotacions lleteres de Catalunya.



Jordà ha dit que és "extremadament necessari i important" reivindicar el consum de la llet i productes làctics com a elements saludables i sostenibles. A falta d'un nom per a la direcció d'aquest institut, que haurà d'escollir el sector, ha dit la consellera, ja començarà a treballar aquest mes de setembre.

Lluís Clotet, president de la Cooperativa Cadí, ha explicat que el sector làctic està "molt tocat i en estat crític" i mesures com la creació de l'Institut han de ser un revulsiu i han de servir per "donar suport al sector" i informar sobre els beneficis del consum de la llet i els seus derivats. Clotet ha parlat d'un producte de proximitat, qualitat i amb una alta funció d'arrelament i conservació del territori.

El sector, que passa per un moment crític, considera que l'organisme arriba tard, però que s'ha d'"aprofitar al màxim"

L'Institut era una de les mesures incloses en el Pla d'acció de la llet i ara, amb el consens del sector, serà una realitat i s'instal·larà a la seu de l'Escola Agrària de Bellestar a Montferrer i Castellbò. Aquest centre, liderat i gestionat pel sector lleter, serà una fundació amb un patronat que comptarà amb un equip de gestió i un consell assessor científic. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hi aportarà 70.000 euros el primer i segon any i la resta del pressupost anual es cobrirà amb les aportacions dels patrons que s'estan acabant de definir.

Joan Guitard, d'Unió de Pagesos, ha dit que l'Institut arriba cinc anys tard, però que s'ha "d'aprofitar al màxim" i el món científic ha d'explicar "la realitat" del que suposen els productes làctics per a la ciutadania. Celestí Macias, gerent de la Cooperativa Pirenaica, veu l'Institut com una eina "molt positiva" que ha d'ajudar al sector a donar arguments positius dels productes làctics i canviar la imatge que té el consumidor de la llet.

Promoure'n el prestigi

La nova figura aglutinarà els esforços dels principals agents implicats en la producció, transformació i distribució de llet i productes lactis per promoure'n el consum i prestigi de manera que el missatge sigui únic i consensuat. Es tracta de posar en valor la producció de llet i productes lactis en el marc d'una producció agroalimentària sostenible a escala econòmica, social i mediambiental, i de destacar-ne el paper fonamental en el manteniment i la dinamització del món rural.

Catalunya ha passat de 921 explotacions lleteres el 2011 a 486 el 2021

Servirà per recopilar informació d'interès sobre la llet i els productes lactis i elaborar-ne de pròpia per posar-la a disposició de la ciutadania, incloent-hi professionals sanitaris i de salut pública, comunitat educativa, sector lacti, organitzacions de consumidors, col·legis professionals, Administració i mitjans de comunicació. A més, també promourà i coordinarà activitats de valorització del sector lacti i dels seus productes per prestigiar-los i millorar-ne la percepció social. Es crearà una web pròpia i canals de comunicació i també es farà ús dels instruments i canals creats en el marc del Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya.

Aquesta institució estarà formada, liderada i gestionada pel sector mateix, representat per totes les baules de la cadena, tot i que comptarà amb l'impuls inicial del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L'Institut serà una entitat sense ànim de lucre formada per uns patrons, els quals aportaran els ingressos necessaris per al seu funcionament, i uns beneficiaris, en aquest cas el sector lacti en el seu conjunt.

L'any 2011, hi havia a Catalunya 921 explotacions lleteres i ara n'hi ha 486 amb un cens de 73.900 vaques de llet a l'últim cens oficial d'aquest any mateix. A Catalunya, es van consumir, l'any 2021, 60 litres de llet per persona, 10,3 quilos de iogurts i 8,7 quilos de formatge. Es destinen 43 euros l'any per persona a la compra de llet, 21 euros a iogurts i 72 euros a formatges.