Neix una plataforma a nivell català contra els creuers, que en vol la desaparició el 2025

La "inacció i permissivitat" de l'administració catalana davant d'una activitat tan contaminant com els creuers ha motivat la creació d'una nova plataforma a nivell català que s'hi oposa i que aquest dilluns ha fet públic un manifest on, entre d'altres coses, reclama mesures "radicals" per acabar amb el trànsit de creuers, i tota aquella indústria del seu entorn, a tots els ports catalans el 2025.

Té el nom d'Stop Creuers Catalunya i és una confluència d'entitats ecologistes i socials d'arreu del país: l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, Ecologistes en Acció, Zeroport, Stop Creuers Catalunya i la Xarxa per la Justícia Climàtica. Les diferents organitzacions lamenten la "manca absoluta d'una reacció política efectiva" davant la crisi energètica i l'abisme climàtic i ecològic que es viu i titllen de "vergonyosa" la inacció de l'administració. Per tot plegat, anuncien accions i mobilitzacions "per donar a entendre a l'opinió pública el veritable impacte d'aquesta indústria".



Stop Creuers Catalunya recorda que la indústria de creuers és el mitjà de transport més contaminant per persona i quilòmetre i que ciutats com Barcelona, juntament amb Palma de Mallorca i Venècia, són les ciutats d'Europa més exposades a la contaminació atmosfèrica causada pels creuers, els quals s'estan estenent cada cop més i des de fa uns quants anys cap a ports com el de Tarragona.

Els activistes afegeixen que aquesta indústria està en mans d'unes poques multinacionals "que naveguen sota banderes i regulacions de paradisos fiscals" i sota condicions com salaris baixos, menys drets laborals, regulacions ambientals laxes i evasió fiscal. Als perjudicis ecològics, laborals i fiscals, hi afegeixen la problemàtica del turisme de masses, que sovint comporta "l'expulsió de població, massificació de l'espai urbà, transformació del comerç al voltant dels circuits més utilitzats pels/les creueristes, problemes de mobilitat, entre d'altres", apunten al manifest.

Objectiu: 2025

Davant d'aquesta situació, les entitats reclamen l'eliminació total de l'activitat creuerística a tot Catalunya el 2025 i un pla de reducció per assolir-la. També demanen l'aturada immediata de les ampliacions portuàries destinades al trànsit de creuers, la creació d'una taula de seguiment dels plans de reducció de l'activitat de creuers a Barcelona i Tarragona amb participació de l'administració i les entitats socials i ecologistes i la reconversió del sector turístic de les ciutats.

El principal element contaminant dels creuers és el diòxid de sofre (SOX) que emeten i que multiplica el que generen els cotxes. Segons un estudi, en termes absoluts, Espanya, Itàlia i Grècia, seguits de prop per França i Noruega, són els països europeus més exposats a la contaminació de l'aire per les emissions de diòxid de sofre dels creuers. En aquest sentit, la plataforma demana l'entrada en vigor abans del 2025 de les àrees de control d'emissions de sofre i nitrogen a la Mediterrània.



Precisament, fa uns mesos el Govern va confirmar que el nou impost destinat a gravar les emissions contaminants dels grans vaixells com creuers començarà a aplicar-se aquest 2023. L'avantprojecte de llei del nou tribut detalla que el desplegament serà progressiu i s'allargarà quatre anys. Durant el primer any d'aplicació, el Departament d'Economia preveu recaptar 9,7 milions, una xifra que augmentaria fins als 34 milions d'euros el 2026.

Sobre aquest nou import de la Generalitat, diuen que "no és altra cosa que un pegat, que, a més, transmet que és lícit contaminar sempre que es paguin unes míseres taxes".