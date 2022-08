Neix el TIFA, un festival per a tots els públics on la natura i els espectacles són els protagonistes

"Teníem ganes de reactivar la cultura al municipi, sobretot després de la pandèmia, i sobretot en un moment en què Borredà havia quedat orfe d'iniciatives", diu Víctor Borràs, membre del Teatre Nu i un dels impulsors del Tifa, un festival que neix al cor del Berguedà amb ganes d'arrelar i créixer, i que vol "recuperar la il·lusió perquè a Borredà hi passin coses en l'àmbit cultural i associatiu".

La iniciativa es diu així perquè la paraula tifa també funciona com una abreviatura de teatre i família. "És un nom que també vincula la natura amb la consciència, i a més té un punt provocatiu sense malícia que pot donar joc a la conya", afegeix Borràs.

Cartell de la primera edició del festival TIFA. — Cedit pel Teatre Nu / ACN

La primera edició del Tifa arrenca aquest divendres amb un circuit d'orientació a l'aire lliure; un taller d'herbes remeieres a la Cabanya Boscana, l'espectacle de carrer The Strambotik kabaret de la companyia Rauxa i la projecció de curtmetratges de i+G Stop Motion a les escales de l'església. I seguirà durant dissabte i diumenge amb activitats diverses com un 'bany de bosc', espectacle de titelles, concerts, i un mercat de la fusta que vol reivindicar un ofici molt tradicional del territori i reivindicar la seva supervivència artesanal i sostenible, i fer pensar sobre la gestió dels boscos.

Això de connectar amb la natura amb consciència pot sonar a frase feta de reclam, però els organitzadors del Tifa han rumiat molt per filar una programació per a tots els públics que sigui respectuosa amb l'entorn i que vagi més enllà dels dies que dura el festival. En aquest sentit, Borràs exposa que tenen la intenció de provocar reflexions sobre l'entorn a través dels espectacles i de les activitats, i fer pensar en allò que ens envolta i quin ús en fem i quina relació hi tenim.

"Creiem que val la pena intentar un cert impacte positiu i que tingui un recorregut al llarg de l'any, que la gent del poble se'l faci seu i faci propostes i pensi idees per a la pròxima edició. Per això també hem volgut fer alguna activitat una mica retro i coses que abans es feien i que s'han deixat de fer, com el cinema a les escales de l'església", argumenta Borràs, qui d'experiència en té un munt, i és que el Teatre Nu s un col·lectiu de professionals de l'art escènic que crea, produeix i exhibeix espectacles per a tots els públics. A més, són els responsables de la direcció artística i programació del Festival de Llegendes de Catalunya.



El festival Tifa està organitzat per Teatre Nu i l'Ajuntament de Borredà i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. A més, té el suport d'entitats i establiments del poble.

Sobre si el format pot ser exportable a altres poblets orfes de propostes artístiques, Borràs respon: "encara no ens ho hem plantejat, ara mateix volem arrencar a Borredà, i tenim ganes de consolidar-ho aquí. No volem que sigui un festival amb estrès, a la programació res s'encavalca. Però la marca és escalable que diuen ara...".

De moment, a la plaça major de Borredà ja hi ha muntada una paradeta on hi ha tota la informació i on es poden adquirir els cagallons, la moneda del festival, amb la que es poden comprar samarretes i tires per les rifes que s'organitzaran al final de cada jornada. Totes les activitats i tallers del tifa són gratuïtes, però les col·laboracions amb el pertinent bescanvi d'euros a cagallons són benvingudes.