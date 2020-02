Neix Zeroport, una plataforma contra les ampliacions del port i l'aeroport

Diversos moviments ecologistes i en contra del turisme de masses s'ha unit en la plataforma Zeroport, que sorgeix per reclamar el decreixement del port i de l'aeroport de Barcelona, dues infraestructures que afronten projectes d'ampliació, tot i les crítiques per la petjada ecològica que això comportaria. "Ambdues infraestructures han destruït el seu entorn immediat, arrasant la línia natural de costa i valuosos espais naturals, que són font de biodiversitat, aporten múltiples beneficis ambientals, socials i econòmics i ajuden a atenuar els efectes del canvi climàtic", han assegurat representants de la plataforma en la roda de premsa en què s'ha presentat el moviment.

A més, Zeroport considera que tant l'aeroport com el port són "peces angulars d'un model econòmic i turístic insostenible" que "atempta contra les necessitats vitals bàsiques i que implica un fort impacte social", com ara l'encariment de l'habitatge, la massificació de l'espai urbà i del transport públic.

Per aquests motius, Zeroport demana al Govern espanyol, la Generalitat i els ajuntaments competents fer "un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes". Exigeix la "retirada immediata i sense condicions dels plans d'ampliació" del port i l'aeroport, la "definició immediata de plans de reducció de línies de vols i rutes de transport marítim, prioritàriament vols en trajectes curts i creuers" i "l'eliminació" dels "privilegis fiscals i dels subsidis de l'activitat del port i l'aeroport" perquè "incorpori els costos socioambientals que genera".

A més, la plataforma també vol que es declari Xarxa Natura 2000 tot l'àmbit del Parc Agrari del Llobregat. Zeport insisteix en la necessitat d'incloure una perspectiva de "decreixement" en la lluita contra l'emergència climàtica: "L'única manera d'assolir els objectius ambientals fixats per a l'any 2030 passen pel decreixement, no per les enganyoses estratègies d'economia verda o desenvolupament sostenible, perpetuadores del sistema econòmic que ens han portat a la situació d'emergència ecològica i climàtica actual".



El passat gener, el debat per una possible ampliació de la tercera pista va generar divisions dins del Govern de l'Ajuntament de Barcelona, ja que els Comuns s'hi oposen mentre el PSC no la veu amb mals ulls. Alguns ajuntaments de la zona, com ara el del Prat de Llobregat, es mostren en contra d'una ampliació que tindria un implicaria passar per sobre de la llacuna de La Ricarda, al delta del riu Llobregat.



De moment, Zeroport reuneix 22 organitzacions, com ara Ecologistes en Acció,

Fridays for Future Barcelona, l' Assemblea de Barris Pel Decreixement Turistic (ABDT), Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB), DEPANA, Lliga per a la Defensa pel Patrimoni Natural; o la Plataforma per la Qualitat de l'Aire.