Neixen dos exemplars de guacamai gorjablau al Zoo de Barcelona, una espècie en perill d'extinció

Han nascut per primera vegada dos exemplars de guacamai gorjablau al Zoo de Barcelona. Es tracta d'una espècie endèmica de Bolívia que està en perill crític d'extinció per la desforestació i el comerç il·legal, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Des de l'Ajuntament de Barcelona expliquen que les cries van néixer a l'estiu i es van mantenir dins el niu fins fa uns dies, atesos exclusivament per la parella d'ocells que els ha concebut. Es tracta d'un comportament habitual d'aquesta espècie quan es troba al seu hàbitat natural. Ara ja se'ls pot veure al Palmerar del Zoo.

El naixement dels dos exemplars s'emmarca en el programa europeu de conservació 'ex situ' d'aquesta espècie. El Zoo de Barcelona hi participa activament a través del Programa Europeu d'Espècies en Perill (EEP). L'àrea on acostumen a viure és molt limitada, ja que ocupa només la regió de Los Llanos de Moxos, al nord i l'est de Bolívia. Viu en sabanes i boscos inundables de clima tropical i s'alimenta dels fruits de diferents palmeres.

Durant anys es va pensar que els guacamaus gorjablaus s'havien extingit, però l'any 1992 es van descobrir alguns ocells vius. Ara mateix, però, el futur de l'espècie no es gaire esperançador perquè només queden entre 200 i 300 exemplars.

L'aspecte és semblant al d'un guacamai blau, però es distingeix d'aquest per la presència d'una taca blava a la gola que li dona el nom. Els exemplars adults fan uns 85 centímetres de longitud i pesen de 900 a 1.100 grams. La seva esperança de vida és de 50 anys.