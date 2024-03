La neu cobreix l'interior de Catalunya per sobre dels 500 metres i una quinzena de carreteres es veuen afectades

Una quinzena de carreteres s'han vist afectades per la neu que ha caigut per sobre dels 500 metres a l'interior de Catalunya aquesta matinada i matí de diumenge. La nevada ha acumulat entre 5 i 10 centímetres a nombroses poblacions d'Osona (Viladrau, Espinelves o Taradell), el Moianès (Collsuspina, Moià) i interior de la Selva (Sant Hilari Sacalm). La neu també ha enfarinat zones muntanyoses del prelitoral sud com les muntanyes de Prades i la serra del Montsant.

Han hagut de tallar dues vies a causa de la neu i el gel: la C-28 al port de la Bonaigua i la TV-7092 entre Vilaplana i Arbolí. Són necessàries cadenes a la N-260 al port del Cantó; la C-28, al tram entre Vielha i Baqueira; l'N-141 a Bossòst, i l'L-501 i L-500 a la Vall de Boí.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), la pluja s'escamparà lentament i al migdia s'imposarà el sol i el fort vent, sobretot a l'Empordà, l'Ebre i a les cotes altes del Pirineu. De fet, ja s'han registrat ratxes de fins a 138 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 135 km/h a Portbou, 127 km/h a Mas de Barberans, 110 km/h al Perelló i 107 km/h a Mont-roig del Camp, segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic.

Descarrila un tren entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar

Una esllavissada sobre la via entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar ha provocat el descarrilament d'un tren de la línia R4 que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, sense provocar ferits. L'accident s'ha produït a les 7.45 hores del matí.

Al comboi hi viatjaven 37 persones. A raó del descarrilament s'han activat els protocols per fer transbordament a un altre tren. L'operació ha finalitzat a les 09.05 hores i s'ha restablert la circulació, però pocs minuts més tard, a les 09.17 hores, els Bombers han demanat interrompre el servei. El tall ha acabat a les 09.40, i es torna a circular per via única.

A causa d'aquest incident que ha provocat retards a l'R4 i l'R12, l'alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, ha demanat a Renfe més inversió en manteniment a la zona i ha recordat a Catalunya Ràdio tres accidents que han ocorregut en els últims anys, un d'ells amb una víctima mortal el 2018. "És una zona que hi ha una trinxera oberta i necessita molt manteniment, perquè quan plou una mica les conseqüències són aquestes", ha assegurat.

L'accident ha provocat retards a l'R4 i també a l'R12. Els passatgers que han estat transbordats han pogut continuar el seu viatge en sentit a Barcelona sense més complicacions.