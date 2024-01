La nevada torna a enfarinar el Pirineu i Prepirineu, però sense acumular grans quantitats

La nevada que va arrencar dimecres a mig matí i que ha afectat especialment el Pirineu i Prepirineu català s'ha allargat aquest dijous al matí, sent més feble del que s'esperava inicialment. On més ha nevat ha estat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran a cotes inferiors als 600 metres, per bé que no s'ha registrat gruixos importants.

Les precipitacions han estat disperses i han deixat gruixos de fins a 4 centímetres en punts com ara Coll de Nargó (Alt Urgell), a 575 metres d'altitud. També ha tornat a nevar a Tremp i altres municipis del Pallars Jussà, com ara Isona i Conca Dellà. Fins a primera hora del matí a Puigcerdà s'havien acumulat 7 centímetres, mentre al Pont de Suert i Vielha e Mijaran els gruixos han estat minsos.

Pel que fa a l'afectació a les carreteres, durant les darreres hores ha estat obligatori circular amb cadenes al Port de la Bonaigua i a l'accés al pla de Beret. També hi ha hagut afectacions en altres vies locals, sense importàncies més rellevants.

La primera nevada del 2024 també ha enfarinat zones del Ripollès a partir dels 800 metres i ha deixat fins a 12 centímetres de neu a municipis de muntanya com Setcases o Planoles. Malgrat que no hi ha hagut grans afectacions, el Consell Comarcal ha suspès la línia de transport escolar entre Les Llosses i Ripoll per gel, i s'han fet amb més lentitud els serveis de Molló i Setcases cap a Camprodon.

La nevada també s'ha estès fins a la Cerdanya, l'Alt Urgell o l'Alt Berguedà, arribant a enfarinar el Santuari de Queralt, a Berga. En alguns punts ha arribat a nevar amb ganes, segons el portal Aquí Berguedà, però no s'han registrat gruixos gens ressenyables.

Els gruixos més importats han estat registrats als cims i serralades més elevades, fins i tot al cim de les Agudes del massís del Montseny, que s'ha despertat llevat. En altres indrets hi ha continuat caient neu durant les primeres hores de la jornada, com als Rasos de Peguera (Berguedà) o al Port del Compte (Solsonès), on s'han acumulat uns 5 cm de neu.



Fi de la pertorbació

Les precipitacions a causa de la pertorbació ja van travessar aquest dimecres el Pirineu i Prepirineu, amb neu a diversos punts per sota els 600 metres d'altitud, però gruixos escassos. Comarques com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà o l'Alt Urgell es van veure emblanquinades, però les precipitacions van ser menors de les esperades.

Mentre la pertorbació s'allunyava, a partir d'aquest migdia de dijous s'ha registrat precipitació l'extrem nord-est amb una cota de neu entre els 800 i 1000 m. Al Prepirineu occidental n'hi ha hagut alguna de feble, amb una cota de neu al voltant dels 500 metres. La precipitació s'ha anat estenent a altres comarques de la meitat est aquesta tarda, amb una cota de neu al voltant dels 1000 m.

Alerta per onatge

A mig matí d'aquest dijous, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Neucat sense incidències, matant-lo en fase de prealerta. A més, es manté la prealerta del pla Procicat per onatge, ja que encara es manté la previsió d'onades superiors als 2,5 metres (maregassa) a l'Alt i Baix Empordà.