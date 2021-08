El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet balanç dels primers 71 dies de legislatura tot assegurant que "en poc temps hem recuperat la força institucional que és un pas imprescindible per impulsar la transformació social, verda, feminista i democràtica que el país necessita per tornar a avançar". "I per fer front amb tota l’ambició i convicció a la negociació que obrirem a partir de setembre amb el Govern de l’Estat, una de les més complexes i difícils a què ens hem enfrontat mai", ha reblat fent referència a la taula de diàleg sobre el conflicte polític prevista per la tercera setmana de setembre.

En aquesta mateixa línia, el cap de l’Executiu ha insistit que en aquesta negociació "anem a defensar l’amnistia i l’autodeterminació, tal i com demana una amplíssima majoria de la població de Catalunya" i això "ens exigeix a tots i a totes treballar amb una voluntat clara i inequívoca de sumar per fer-les inevitables".

"Que ningú s’equivoqui, els possibles acords de la comissió bilateral no són moneda de canvi que ens faci renunciar a l’amnistia i a l’autodeterminació"

El president de la Generalitat ha fet referència a la reunió d’ahir de la comissió bilateral Estat- Generalitat i ha dit que "valorem que s’hagi reprès després de 3 anys, però la d’ahir va ser una trobada insuficient, cal més debat i més concreció". I ha estat rotund quan ha vinculat les dues taules de negociació tot assegurant que "ara serem exigents, volem els traspassos pendents, però que ningú s’equivoqui, els possibles acords de la comissió bilateral no són moneda de canvi que ens faci renunciar a l’amnistia i a l’autodeterminació".

D'altra banda, el president ha confirmat que assistirà a la taula de diàleg entre governs prevista per la setmana del 13 de setembre. "Li vaig fer saber al president Sánchez que és oportú recomençar aquesta negociació amb els màxims representants i la meva voluntat d'assistir-hi", ha explicat. En tot cas, ha dit que serà el Govern de l'Estat qui decidirà els seus representants a l'espai de negociació.

"La taula de diàleg no fa renunciar a ningú a altres plantejaments estratègics que pugui tenir"

Aragonès ha afirmat que hi vol anar "amb tota la força" i per això està treballant en la convocatòria de l'Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació. A més, preguntat per les crítiques a la taula de diàleg per part d'alguns dirigents de JxCat, el president ha posat en valor l'acord de Govern: "Tenim uns acords i compto, evidentment, més enllà d'algunes coses que algú pugui dir, amb el suport de tots els que l'han signat per poder avançar en aquesta negociació", ha assenyalat.



Pel president, aquest instrument de diàleg "no fa renunciar a ningú a altres plantejaments estratègics que pugui tenir", i ha assegurat que no "demana" que "ningú de l'independentisme renunciï a alternatives estratègiques" que pugui abanderar.

Defensa de l'acord per l'ampliació de l'aeroport

"Volem i exigim que aquest aeroport internacional sigui compatible amb un entorn net, saludable i segur també en termes mediambientals"

Pere Aragonès també s’ha referit a l’acord assolit ahir per condicionar l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-El Prat i ha destacat que es tracta d’un punt de partida i que "tota decisió sobre l’aeroport s’ha de supeditar a les exigències de la Comissió Europea sobre la preservació de l’entorn natural i de la biodiversitat, unes exigències que ens fem nostres". "Sense trampes ni subterfugis. És del tot irrenunciable", ha reblat.



"Volem un aeroport internacional que treballi en xarxa amb els de Reus i Girona per maximitzar el potencial de les infraestructures que ja tenim", ha dit Aragonès, i ha afegit que "volem i exigim que aquest aeroport internacional sigui compatible amb un entorn net, saludable i segur també en termes mediambientals".

Resposta a les crítiques de Colau

Aragonès ha convidat els partits i institucions crítiques amb l'ampliació de l'aeroport del Prat a participar de la segona reunió de la taula institucional, que té previst convocar per al setembre, i "millorar" el projecte des del treball del pla director que marcarà la reforma de la infraestructura.

Una de les crítiques més dures ha arribat de boca del soci preferent del Govern, la CUP. La diputada al Congrés dels anticapitalistes, Mireia Vehí, ha convidat, en una entrevista a l'ACN, els "dissidents" de dins del Govern a dir que no estan d'acord amb l'ampliació i ha fet una crida a "parar el projecte". Aragonès, però, ha negat la major i no admet que a l'executiu hi hagi veus discordants. "La posició del Govern és una sola, està acordada i és la que hem defensat", ha sentenciat en ser preguntat.

"Si els comuns i Podemos tenen propostes per millorar el projecte de l'aeroport que les treballin al Consell de Ministres, que hi son presents"

L'altra gran crítica política per l'acord del Prat ha arribat de la mà de l'alcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, que ha demanat a Aragonès i al president espanyol, Pedro Sánchez, que "rectifiquin" i retornin el debat sobre l'aeroport a una Taula Institucional, tot lamentant "profundament" que es trenqui el consens teixit i s'actuï "d'esquenes a la ciutadania". Per al president de la Generalitat, però, res d'això ha passat. Més enllà d'insistir en treballar el pla director a la Taula Institucional, Aragonès ha recordat que els comuns participen del govern d'Espanya i els ha recordat que "si creuen que el projecte es pot millorar, ho treballin al Consell de Ministres, que ells hi son presents".

Respecte al context mediambiental

De la mateixa manera, Aragonès ha volgut rebaixar el nivell de les crítiques "garantint" que l'ampliació es farà sempre que respecti el context mediambiental i es pugui combinar amb el progrés econòmic que suposaria el projecte. "Quan es vegi que el que anem a fer és un treball tècnic, rigorós i fugint d'imposicions polítiques i ideològiques, espero que tothom es pugui sentir interpel·lat", ha afegit.

"Tenim l'oportunitat de redreçar el debat i treballar amb criteris clars i indefugibles, des del rigor tècnic"

En aquest sentit, el president ha insistit diverses vegades en la necessitat de remarcar que la feina que ara tenen per endavant són "fonamentalment tècniques, des del rigor" i que estaran "sotmeses a l'avaluació ambiental" i als criteris "de la UE". De fet, Aragonès no ha volgut entrar en detallar quines condicions englobarien l'ampliació i s'ha limitat a dir que "es garantirà la sostenibilitat mediambiental" del projecte i "del conjunt d ela mobilitat" de Catalunya. "Tenim l'oportunitat de redreçar el debat i treballar amb criteris clars i indefugibles, des del rigor tècnic", ha afegit, tot assegurant que primarà que l'ampliació i les connexions amb Girona i Reus "siguin compatibles amb un entorn net, saludable i segur".

Per últim, el president ha reiterat que tancar aquest acord anunciat dilluns amb l'Estat no fa que la Generalitat renunciï a reclamar la gestió íntegra del Prat. De fet, ha insistit que "des de Catalunya el projecte hagués estat diferent des del principi" i que "la millor garantia de qualsevol futur de les infraestructures és que es gestionin des de Catalunya". És per això que ha assegurat que el Govern continuarà reclamant el traspàs de la competència.