La pandèmia del coronavirus ja havia accentuat la delicada situació dels treballadors de l'automobilística Nissan a Catalunya. Els empleats de l'empresa van iniciar el 5 de maig una vaga indefinida per exigir-ne un pla de futur clar, protesta en la qual es va aturar primer la planta de Montcada i Reixac. "L'horitzó és més incert que mai i estan en risc 3.000 llocs de treball directes i al voltant de 20.000 indirectes", van afirmar en aquell moment membres de CCOO. Les sospites sobre aquestes xifres s'han confirmat, perquè Nissan tancarà la planta de Barcelona i traslladarà la producció a Renault, segons ha informat aquest dijous el diari japonès Nikkei.

El possible tancament de la planta catalana s'emmarca dins del pla de reestructuració que està elaborant el fabricant nipó. L'empresa es planteja retallar 2.800 milions de dòlars (2.600 milions d'euros) a l'any en costos fixos davant la caiguda de les vendes provocada per la Covid-19 i després d'anys de baixades en el benefici i baixa rendibilitat. La part social assegura que la direcció de Nissan Iberia a dures penes facilita informació i alerta que estan en risc més de 3.000 llocs de treball directes i 20.000 indirectes, com ja van advertir des de CCOO.



L'any fiscal 2019 Nissan va produir al voltant de 55.000 vehicles a l'Estat espanyol, la qual cosa representa aproximadament el 10% de la seva producció europea. Les seves plantes d'assemblatge d'automòbils a Barcelona fabriquen vehicles comercials i petits camions. Aquestes formen un centre d'exportació, però han estat funcionant a aproximadament el 30% de la seva capacitat, molt per sota del nivell necessari per a obtenir guanys.

Les conseqüències del tancament a Catalunya

La planta de Zona Franca treballa des de fa temps a nivells molt baixos de capacitat i, una vegada acabi el maig, deixarà de fabricar el pick up Classe X de Mercedes-Benz. Els sindicats temen que es pugui produir el tancament de la planta després de la pèrdua del model i el mal moment que travessa la marca al Japó a causa del Covid-19.



La marca japonesa va reprendre l'activitat el 4 de maig a Zona Franca després de set setmanes d'aturada per atendre les comandes que tenia compromesos amb Daimler, però al cap de dos dies es va veure obligada a frenar la producció i enviar a la majoria dels treballadors a casa amb un permís retribuït després de no poder continuar treballant per la falta de peces.

L'aturada va ser conseqüència directa de la vaga indefinida iniciada en la planta de la companyia a Montcada i Reixac, que s'ocupa de l'estampació de la carrosseria i que també va obligar a paralitzar la fabricació en el centre de Sant Andreu de la Barca.



En aquest context, l'empresa va optar per tornar a incloure als 900 treballadors de la línia 2 de Zona Franca en l'ERTO per causa de força major i els sindicats han presentat una demanda contra Nissan en considerar que aquesta nova inclusió en l'expedient "no té cobertura legal" i que vulnera el dret a vaga.

Nissan va aplicar un ERTO per causa de força major a 3.300 empleats de les seves plantes catalanes (Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca) després de decretar-se l'estat d'alarma pel coronavirus. Segons Reuters, la signatura asiàtica aprofitarà la conjuntura actual de crisi per a reduir de manera progressiva la seva presència a Europa i centrar així els seus esforços als Estats Units, el Japó i la Xina.