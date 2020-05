Nissan urgeix a obrir la negociació pel tancament a Catalunya malgrat ser "una decisió difícil"

El CEO de Nissan, Makoto Uchida, ha afirmat en roda de premsa que el tancament de les plantes a Catalunya "és una decisió difícil". En una roda de premsa des del Japó per explicar els plans de la companyia, Uchida ha dit que van "considerar diverses mesures" per mantenir les operacions a Barcelona però que segueixen amb la intenció de tancar i obrir negociacions per al procés de retirada. Fonts sindicals han indicat a l'ACN que Nissan pretén tancar les plantes a Catalunya, a la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu el desembre del 2020.



Segons Nissan, en els propers mesos ha de prendre "decisions difícils" de forma "decisiva i sense compromís" per "racionalitzar el negoci" i "reorganitzar on no s'esperen retorns suficients". Uchida ha confirmat que mantindran la presència a Sunderland, al Regne Unit.



El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat aquest matí a les 11.00 h una reunió amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, per abordar l’anunci del tancament de Nissan.



La companyia ha notificat oficialment aquest matí el tancament de les tres fàbriques catalanes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu. Nissan és la segona planta automobilística del país i dona feina a 3.000 persones. A més, segons els sindicats, es poden veure afectats 20.000 llocs de treball.



La reunió se celebrarà per videoconferència, des de la Sala dels Diputats del Palau de la Generalitat. I per aquestes circumstàncies, el president Torra ha anul·lat la visita que havia de fer aquest matí al Bages per visitar les obres de desplegament de la fibra òptica entre Súria i Solsona.



El tancament de Nissan també ha rebut el rebuig de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha assegurat després de conèixer la notícia que Nissan "s'equivocarà si no aprofita l'oportunitat de reforçar llaços amb una àrea industrial de llarga trajectòria". Colau creu que per enfrontar l'anunci cal mirar cap al repte de la transformació ecològica com una oportunitat econòmica.

La dreta culpa l'independentisme i a Colau

Per altra banda, la dreta ha aprofitat la conjuntura per la portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, ha vinculat el tancament de Nissan al moviment independentista i als fets dels darrers anys: "Espero que el separatisme no li agafi per tornar a sembrar el caos. L'últim que necessitem ara és que ningú vulgui intervenir aquí", ha afirmat per Twitter. A les paraules de Roldán s'afegeixen les del diputat de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, qui ha assegurat que el tancament de Nissan arriba a conseqüència dels anuncis de derogació de la reforma laboral: "Vostè creu que els empresaris prenen decisions perquè sí?", ha dit en una entrevista a Antena 3.



Les mateixes tesis defensava el líder del PP català, Alejandro Fernández, qui afirmava que el "discurs anti indústria" de Colau i els fets lligats al procés independentista han estat els causants de la marxa de Nissan: "Les imatges de Barcelona cremant no ajuden".