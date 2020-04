"Si no fos per la societat civil, no hi hauria cap professional que pogués atendre els malalts, perquè li faltaria protecció"

Joan Grané és el gerent de l'Hospital de Campdevànol, l'hospital comarcal del Ripollès. Igual que la resta d'equipaments sanitaris del país, fa setmanes que va emprendre un procés de reorganització interna per preparar-se davant l'arribada de la pandèmia. Actualment tenen uns 30 pacients amb Covid-19 ingressats: encara tenen cert marge fins a arribar a la capacitat màxima, de 50 llits. "Tots els llits d'aguts i mitjana estada que teníem els vam transformar per atendre aquest tipus de malalts", explica Grané a Públic en conversa telefònica. Tot i això, a més, van reservar-ne una vintena per llarga estada, convalescència i malalts aguts amb d'altres afectacions. "Ningú sabia quina pressió assistencial generaria el virus", afegeix el metge.

A més de la reorganització dels espais, també han canviat els torns dels professionals per reduir la pressió. "Tractar aquests malalts no és fàcil, esgota molt a nivell físic i psíquic", apunta Grané. Ara treballen en torns de 12 hores, després dels quals descansen dos dies. A més, l'hospital ha posat a disposició dels professionals una sèrie de recursos que ofereixen atenció psicològica. "La situació actual crema molt. És molt estressant. Són malalts delicats, que en un moment sembla que vagin bé i de cop ve la tempesta i se te'n va...", lamenta.



Grané reconeix la vulnerabilitat dels professionals, perquè "són metges, però són persones", i subratlla que es tracta d'una "situació anormal, de pandèmia". "No estem acabats de preparar per enfrontar-nos-hi; i menys quan veus que la gent se't mor". El metge posa en valor la feina del personal d'infermeria, molt exposat a aquest esgotament perquè "és el que està més al costat del malalt".



El metge agraeix la feina "a tot el personal de l'hospital i de la comarca que estem tractant aquests malalts, també el de les residències de gent gran", i recorda a la població "que han de seguir les recomanacions" i respectar escrupolosament el confinament per no afegir més pressió al sistema assistencial.



Una de les bones notícies és el reforç de la plantilla amb una dotzena de noves contractacions, principalment d'estudiants d'últim any d'infermeria, però també d'una estudiant de sisè de medicina, un metge graduat que va fer el MIR fa pocs mesos i un metge prejubilat. Grané apunta que hi ha personal de baixa per haver-se contagiat i, tot i que aviat es reincorporaran, no descarta que d'altres ho facin més endavant. "Necessitem mans que estiguin mitjanament preparades, no només a nivell tècnic sinó també formades en la protecció per no infectar-se", destaca Grané. Al centre han fet formacions per aprendre com vestir-se i desvestir-se, un factor clau per treballar de forma segura.



La falta de material de protecció pels professionals és una de les principals preocupacions del responsable. Grané assegura que gràcies a persones de la comarca que confeccionen de forma voluntària bates, mascaretes i pantalles de protecció poden atendre els pacients. "Si no fos per això, no hi hauria cap professional que pogués atendre aquests malalts, perquè li faltaria protecció. És un tema que a mi em preocupa molt, que la gent se senti protegida i que ningú emmalalteixi pel tracte a aquests pacients".

El Departament de Salut "fa la seva funció", però el material que poden proveir no cobreix les seves necessitats, igual com passa a la resta d'hospitals, lamenta Grané. "En aquests moments estem resistint amb el suport que ens està donant la societat civil", subratlla.

Llarga espera pels trasllats a l'UCI

L'Hospital de Campdevànol és un equipament comarcal que no disposa d'Unitat de Cures Intensives (UCI). Això fa que no necessitin una gran quantitat de respiradors, un dels elements més buscats per equipar aquestes unitats. "Hem deixat respiradors a altres centres, igual que molts altres hospitals, però no ens podem quedar sense perquè també hem tingut pacients que n'han necessitat". Grané explica que, en no disposar d'UCI, quan l'estat d'un pacient s'agreuja han de demanar al trasllat a un altre centre. Mentre dura l'espera, però, sí que poden necessitar connectar-lo a aquest tipus de ventiladors mecànics.



En el seu cas, l'hospital de referència és el Josep Trueta de Girona. Fins ara, han traslladat mitja dotzena de pacients amb Covid-19. Grané apunta que la situació límit del sistema sanitari condueix a una "manca de sortida" per aquests pacients. "Hem tingut un pacient connectat quatre dies a la màquina" esperant el trasllat, mentre que "en una situació de no pandèmia, el trasllat es duia a terme en menys de 24 hores". Tot i que la capacitat de llits d'UCI a Catalunya s'ha pràcticament triplicat en les últimes setmanes, Grané afirma que "a la que es crea un llit nou, s'ocupa de forma immediata".

El metge posa especial èmfasi en desmentir la teoria que aquest virus afecta només la gent molt gran. "Hem tingut gent greu derivada a altres centres que d'entrada eren sanes. Hi ha gent de menys de 60 anys que pateix molt". Tot i això, reconeix que la mortalitat va fortament vinculada a una edat de més de 80 anys, i molt sovint també amb patologies afegides.

Pacients de fora de la comarca

Els hospitals comarcals afronten, també, una altra realitat que els de les principals ciutats de Catalunya: l'atenció a persones que no són de la zona. "Hem tractat persones que no són de la comarca. Ara tenim ingressat un pacient de Barcelona. Aquestes persones que no han respectat el confinament, el més segur és que n'hagin infectat d'altres", critica. La gent de Camprodon, segons explica, està "molt enfadada" perquè hi ha persones que arriben els divendres la matinada per passar el cap de setmana. "Si la gent es va movent, és la forma de transmetre el germen. Si no ho batallem, hi haurà un moment que ens haurà guanyat, el virus".



Grané es mostra contundent: "Facin el favor de no moure's de casa".