El 'no' de les tres formacions independentistes deixarà Iceta sense presidir el Senat

JxCat s'unirà al veto ja anunciat per ERC i la CUP a Miquel Iceta i també votarà en contra de designar el primer secretari del PSC com a senador autonòmic, el que situa aquesta operació política dels socialistes al llindar del fracàs. El ple del Parlament celebrarà aquest dijous un ple específic per votar la proposta de designació d'Iceta com a senador, pas previ perquè pugui ser elegit president de la cambra alta, com desitja el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.



Aquesta designació, però, es troba en aquests moments al caire del fracàs, ja que tant JxCat com ERC han avançat que votaran en contra d'Iceta, mentre que Ciutadans i el PP s'abstindran, el que fa que siguin insuficients els vots a favor de PSC i Catalunya en Comú Podem.

Després que aquest matí ERC reafirmés el seu vot en contra per la "falta de respecte" del PSOE cap a les "institucions catalanes", a la tarda ha estat el portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet, qui ha explicat que el seu grup també votarà "no", perquè els socialistes han "menyspreat" el Parlament en anticipar que Iceta seria president del Senat abans que fos designat senador.



Al matí, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, havia explicat en roda de premsa que "el 'no' és inevitable i ningú ens pot parlar de cortesia parlamentària. Vam veure el nom a la premsa sense que parlessin abans amb els grups. No hi ha cortesia parlamentària quan es decideix empresonar als teus companys d'escó. Van pensar en cortesia parlamentària quan van aplicar el 155? No van mirar a la cara als familiars dels presos quan van venir a aquest Parlament".

Per la seva banda, Iceta hvia qualificat "d'aberració democràtica" que el Parlament de Catalunya veti la seva elecció, moments abans que transcendís la decisió d'ERC i ha denunciat que es tracta d'una situació inaudita que no s'ha donat "mai en 40 anys a cap lloc d'Espanya. "El que votem demà al Parlament és la representació dels socialistes catalans al Senat. Per respecte al nostre partit, però per respecte als més de 600.000 votants, jo demano que no es bloquegi aquesta presència dels socialistes de Catalunya al Senat".



També s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, qui creu que els partits independentistes estan "vetant la convivència i l'entesa" perquè els hi fan por "les solucions i el diàleg". "Per molt que els hi costi a les tres dretes i a l'independentisme català, aquesta legislatura serà la de la convivència".