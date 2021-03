Fridays for Future i altres entitats per la justícia climàtica s'han mobilitzat aquest divendres a Catalunya i han demanat posar fi a les "promeses buides" per part de les institucions i líders mundials. Les manifestacions han tingut lloc el dia d'Acció Global pel Clima i han denunciat que el sistema econòmic i social actual els "roba" el "temps" i la "vida" davant de l'emergència climàtica.



Durant la concentració de Barcelona, els activistes pel clima han advertit que la pandèmia de la Covid-19 és el "símptoma d'una crisi sistèmica". Les concentracions s'han fet a diverses localitats del país, entre elles Girona, Tarragona, Lleida, Osona, Mataró, Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat. A més, han tingut lloc a més de 700 ciutats d'arreu del món.

La concentració que ha tingut a la capital catalana ha reunit desenes d'organitzacions i entitats, entre elles la Xarxa per la Justíca Climàtica, el Sindicat de Llogateres, Oxfam Intermon, els Iaioflautas, l'Observatori del Deute en la Globalització, Greenpeace Catalunya, Next Generation, Rebel·lió o Extinció i Acció ecofeminista. Amb crits de "Canviem el sistema, no el clima", els manifestats majoritàriament joves s'han concentrat davant d'Arc de Triomf, on han fet una performance amb una xarxa per reivindicar el treball col·laboratiu contra les injustícies climàtica i social.

En un manifest, el moviment de Fridays for Future ha alertat que aquest sistema, que defineix com a "racista, imperialista i patriarcal", els "deixa sense futur" i els "precaritza el present" i exigeix "nous temps". Abans de la pandèmia, els moviments ecologistes havien començat a tenir pes en l'agenda social i mediàtica, però arran de l'emergència sanitària pel coronavirus han perdut visibilitat pública. "No podem sortir de la crisi de la Covid-19 sense sortir de la crisi climàtica, perquè les dues estan relacionades; tenen la mateixa causa: un sistema que no contempla els límits geofísics del planeta", ha advertit la portaveu del moviment a Barcelona, Mar Mirabete.



"Hem viscut per sobre de les possibilitats de la terra

Durant l'esdeveniment, hi ha hagut diverses actuacions musicals i han parlat activistes que han assistit a la manifestació. La Rosario, membre de Iaioflautas, ha lamentat que els de la seva generació no van saber "aguantar la torxa" per aconseguir "un món millor", i ha remarcat que "la lluita pel medi ambient és primordial i molt important. "Aquest sistema capitalista no té solució per a la crisi. Hem viscut per sobre de les possibilitats de la terra. Hem de desconstruir aquest sistema; cal cuidar el món perquè no tenim un altre", ha reclamat.



Per la seva part, la Carme, membre del Sindicat de Llogateres, ha remarcat que totes les entitats han vingut a protestar per "parlar de la lluita que "els "agermana". "Tenim un enemic comú: aquest 1% que s'enriqueix a costa de la majoria", ha assegurat. "Tots nosaltres sabem que no ens podem quedar de braços plegats mentre ens roben el futur i la vida. Sabem que un altre món és possible, un món basat en l'organització i la solidaritat. Ells tenen molt poder, però nosaltres som el 99%", ha conclòs.