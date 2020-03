“Si no trobem fórmules que combinin l’economia productiva amb la seguretat, tindrem un tsunami després del tsunami”

Alcalde d’Igualada des del 2011, Marc Castells (JxCat) viu probablement els dies més complicats al càrrec, després que la ciutat s’hagi convertit en l’epicentre del principal focus de l’epidèmia de coronavirus a Catalunya. La capital de l’Anoia i les altres tres poblacions de la subcomarca de la Conca d’Òdena -Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena- estan confinades des de dijous al vespre i segons les darreres del Departament de Salut acumulen ja 70 positius de Covid-19 i set morts en una àrea que no arriba als 70.000 habitants. Més enllà de reivindicar la necessitat de "mesures dràstiques" per abordar l’epidèmia, Castells també reclama mecanismes econòmics que evitin un col·lapse que dispari la taxa d’atur al 50%. Lògicament, atén Públic per telèfon.

Quina és la situació a la subcomarca de la conca d’Òdena en el cinquè dia de confinament? Tot i la comprensió ciutadana, hi ha un cert desgast?



Haig d’agrair l’enorme responsabilitat dels ciutadans d’Igualada, perquè han tingut una resposta increïble en respectar solidàriament i generosament les mesures que s’han decretat. Estan complint de manera exemplar amb la situació. Però és cert que cada dia que passa hem de ser conscients que el nostre repte és mirar de no rebaixar aquesta tensió, perquè si no som capaços de mantenir aquest aïllament a les cases de la gent això no servirà de res. I vull fer una crida a continuar aquest projecte comú que és preservar la ciutadania d’aquesta amenaça que ha impactat amb una duresa molt gran a la nostra ciutat. Agrair a la gent que compleixi el confinament i les directrius que marquen les autoritats sanitàries i el que volem dir-los és que la situació és greu i això no és un joc. Això va de mantenir i preservar la nostra comunitat i només ho podem fer des de la responsabilitat individual dels ciutadans. Per tant, faig una crida a mantenir aquesta actitud amb una situació que és incòmoda i poc agraïda, però que és totalment necessària per combatre aquest episodi.

De moment, l’expansió de l’epidèmia a la zona no s’ha aturat i les darreres dades del Departament de Salut parlen ja de 70 positius de Covid-19, dels quals una quarantena són sanitaris, i set morts. L’hospital està saturat? Hi ha hagut reforços per afrontar la situació d’estrès de la plantilla?



Les dades de positius del personal sanitari són importants i hi ha hagut un degoteig d’augments, però a més a més, tenim al voltant de 270 persones de l’hospital que en estar en contacte amb la malaltia els hem hagut d’aïllar a les seves cases. Això ha suposat un estrès en una plantilla del voltant de mil treballadors i va implicar que féssim aquella crida pública [per demanar reforços]. He de dir que les mostres de solidaritat que ens han arribat han estat extraordinàries i tenim una bossa de personal mèdic i d’infermeria que s’han ofert i ara estan sent avaluats per la direcció de l’hospital i s’estan fent les entrevistes pertinents per trobar els perfils més adequats. En els propers dies la situació de l’hospital podrà ser gestionada amb totes les garanties. La sensació és que si res no canvia anem cap a l’estabilització del personal en una situació que és greu, ja que l’hospital té molts positius de personal sanitari.

Com funciona la coordinació entre els quatre municipis de la subcomarca?



Jo ara mateix soc a l’ajuntament, que el tinc a menys d’un minut de casa. Segons la llei, els alcaldes som els responsables de les emergències i hem d’estar al peu del canó. La coordinació és molt bona, estem treballant com una pinya i ens reunim a través d’una aplicació de videoconferència. Tenim equips de treballs que aborden les àrees social, econòmica i d’ordre públic perquè ens facin arribar les propostes al comitè de direcció que formem els alcaldes. Tot això ho podem fer telemàticament i, per tant, treballem sense tocar-nos però molt estretament.

Ahir diumenge, en una roda de premsa, va alertar que sense mesures importants l’atur es pot disparar a la zona fins a una taxa del 50% les properes setmanes i anunciava un pla de xoc que, entre d’altres coses, implicaria la compra de béns o serveis a empreses de la zona per part dels ajuntaments. Plantegen altres mesures?



En aquests moments la lluita contra el virus en l’àmbit de la propagació entre la ciutadania l’estem donant amb totes les garanties i amb tots els esforços del personal sanitari, però podem provocar també que l’economia emmalalteixi. I la nostra preocupació també passa perquè el territori de la conca d’Òdena és molt industrial -el sector suposa un PIB del 28%, dels més alts de Catalunya- i som la fàbrica de Catalunya, però també d’Europa. Moltes fàbriques d’Europa segurament hauran de tancar per falta de proveïment de materials produïts aquí. Això és molt seriós i el que hem de trobar són mesures i demanem als governs que n’articulin perquè no emmalalteixi la nostra economia. Estem buscant maneres per, garantint les mesures de seguretat i salut, ajudar les nostres empreses a no tancar, perquè tenim escenaris que ens podrien situar en un nivell d’atur del 50% si no es fa res.

Això entenc que passa per garantir proveïment a aquestes empreses que formen part d’aquestes cadenes industrials?



Correcte. Atès el confinament, i a través d’experts d’àmbits de la logística però també de la salut, hem ideat un check point de mercaderies que ens permetria que vingués un camió a una zona blanca que estigués controlada pels Mossos d’Esquadra, la tractora deixaria la càrrega i marxaria i una persona de dins del confinament la carregaria i la portaria a les empreses, sense que hi hagués contacte i desinfectant el que convingués. La fórmula hi és i ara estem esperant l’autorització del Govern per fer-ho possible, perquè és una de les demandes que ens estan fent els empresaris. Si això no es fa, en els propers dies podem veure una situació devastadora per a la nostra economia. Parlo dels dos governs, el català i l’espanyol. Qui tingui competències per fer-ho, que ho faci i ho tiri endavant. Al territori hi ha el Govern de Catalunya, però sembla que a través d’un decret pot dependre del Govern espanyol. Qui sigui, tant ens fa, però que es trobin solucions. Ho enviem a tothom i estem esperant respostes. [minuts després de l’entrevista, el Govern ha donat el vistiplau a la proposta].

Sembla que l’estat d’alarma s’allargarà més enllà de dues setmanes. Resta per veure amb quines conseqüències se’n surt.



No tinc una bola de vidre, però tot em fa pensar que l’episodi durarà més del que ens pensem i hem d’estar determinats a prendre decisions dràstiques per més dures que siguin. Quan encara ni la Generalitat ni el Govern espanyol havien decretat res, l’Ajuntament d’Igualada ja va tancar i va suspendre tota l’activitat a tots els equipaments esportius municipals, on hi van milers de persones. La gent no ho entenia, però vam veure molt clar que s’havia de fer una actuació dràstica, perquè tots els experts ens deien que això era una cosa molt greu i molt seriosa. Vam ser un punt visionaris, perquè després ja va fer-ho la Generalitat, amb el tancament de les escoles a la ciutat i el confinament total. Ens hem avançat a tots els esdeveniments. I ara ho fem dient que no podem permetre que emmalalteixi l’economia. Si no som capaços de trobar fórmules que puguin combinar l’economia productiva amb la seguretat i la salut dels ciutadans, que són possibles, tindrem un tsunami després del tsunami.