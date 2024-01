Nogueras diu que la cúpula judicial espanyola és la "màxima responsable" de la situació que "pateix" Catalunya

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat aquest diumenge que per "omissió o acció" la cúpula judicial espanyola és la "màxima responsable" de la situació sociopolítica i judicial que "pateix" Catalunya en els últims anys. "És una realitat que ni el mateix govern espanyol pot obviar i, per tant, reclamem que s'actuï", ha afegit a la premsa en una visita a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques (Les Garrigues).

Seguint aquesta línia, Nogueras ha demanat que "tots els que han avalat la injustícia i abusos perpetrats per part de la cúpula judicial actuïn per responsabilitat". Segons la juntaire, l'amnistia és una de les "actuacions imprescindibles" resultants del conflicte polític que ha marcat el context actual a Catalunya. "Són els màxims responsables i no faria falta cap llei d'amnistia si no fos per aquesta actuació injusta i d'abús de l'Estat", ha reiterat.



Quant a les esmenes de la llei d'amnistia, Nogueras ha asseverat que "batallaran fins a l'últim minut" i que encara "hi ha marge" per arribar a acords. "Que hi entri tothom i que sigui d'aplicació immediata", ha conclòs.



Recordem que Junts es va desmarcar i va presentar en solitari fins a 12 esmenes a l'articulat de la llei d'amnistia. El partit va optar per no unir-se al bloc del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu i BNG en aquest tràmit parlamentari.