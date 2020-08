El nombre de casos nous diaris de coronavirus es manté per sobre del miler

Catalunya registra 1.125 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 98.870, segons el darrer balanç del Departament de Salut. Amb totes les proves es contabilitzen 1.168 casos i la xifra total és de 120.547.



Segons les dades de Salut, 12.954 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat 16 defuncions en les últimes hores.



El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, se situa en 169,14, per damunt de la setmana passada, quan era de 156,25 (del 6 al 12 d'agost). La velocitat de propagació és manté estable en 1,09, tot i créixer una centèsima i seguir per damunt d'1. Hi ha 657 pacients ingressats, 26 més que en el balanç anterior, i 132 a l'UCI, un més, informa l'Agència Catalana de Notícies.

Proves massives a Reus i Cornellà

El departament de Salut té previst reprendre aquest dilluns la realització de proves massives de PCR en alguns barris de Reus (Baix Camp) i Cornellà (Baix LLobregat) amb l'objectiu de detectar casos de persones asimptomàtiques, que pateixen la malaltia sense saber-ho i poden, per tant, contagiar-la.



Les proves es reprendran en barris de Reus (Baix Camp), on el divendres i el dissabte ja es van iniciar en el CUAP (Centre unificat d'atenció primària) Sant Pere i l'hospital universitari Sant Joan de Reus.



L'objectiu de les autoritats sanitàries és realitzar les proves a 3.000 persones d'entre 20 i 50 anys en els barris de la Sardana, Monestirs i Pastoreta.



Al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat el punt de recollida estarà situat al centre cívic, al carrer Gerdera, que romandrà obert entre les nou del matí i les set de la tarda.

Set noves morts a les residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen a residències són 15.678, 18 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.181 si es tenen en compte les altres proves.



En aquests mesos, 6.399 persones que vivien en residències han mort, amb set defuncions notificades en les darreres hores. D'aquestes defuncions, 1.872 corresponen a centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.115 s'han produït a les pròpies residències, 94 en domicilis i 318 no es poden classificar per falta d'informació.