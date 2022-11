El nombre d'adolescents víctimes de violència masclista es duplica en un any a Catalunya. Les dades són esfereïdores. L'any 2021, a Catalunya, 77 noies menors de 18 anys tenien ordres de protecció per violència de gènere en l'àmbit de la parella, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'any anterior, marcat per la pandèmia, eren 41. La cosa no s'acaba aquí. El servei d'urgències de l'hospital Clínic de Barcelona ha atès des de l'1 de gener al 31 d'octubre d'aquest any un total de 556 víctimes d'agressions sexuals, un 51% més que en el mateix període de l'any passat.

A les portes del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que se celebra cada 25 de novembre, Save the Children recorda que les adolescents que pateixen violència de gènere per part de les seves parelles segueixen invisibilitzades. En aquest sentit, l'ONG aposta per sensibilitzar d'aquesta realitat a les adolescents, "perquè sovint no s'identifiquen com a víctimes i pensen que la violència de gènere és cosa d’adults", ha apuntat Catalina Perazzo, directora d'Incidència Social i Política a Save the Children en un comunicat.



"Que la teva parella et controli el mòbil o et faci comentaris sobre com vas vestida no són gestos d'amor, són conductes de violència de gènere"

"Que la teva parella et controli el mòbil, et faci comentaris sobre com vas vestida o et digui amb qui pots o no sortir de festa no són gestos d'amor, són conductes de violència de gènere", ha recordat. L'ONG aposta per fer més campanyes de sensibilització dels adolescents, però també més formació per als professionals per a la detecció de les víctimes.

El més preocupant és que quan s'analitzen xifres de violència de gènere entre l'adolescència, es veu que un percentatge rellevant ja l'ha patit, però, en canvi, un 20% dels adolescents no creuen que existeixi, segons dades del Baròmetre Joventut i Gènere de la Fundació FAD. A Catalunya, en els últimes deu anys, hi hagut 6 víctimes mortals adolescents, segons l'Institut Català de les Dones.

En un dels seus últims informes sobre violència, No és amor, Save The Children posa de manifest que la violència de gènere està totalment instaurada entre les dones més joves i adolescents, tant entre els propis adolescents com en les relacions que existeixen entre adolescents i persones adultes. No obstant això, aquesta violència segueix sent en gran mesura oculta i invisibilitzada en les dades, campanyes i activitats de sensibilització.

Es dobla el nombre de noies ateses per agressions sexuals

El servei d'urgències de l'hospital Clínic de Barcelona ha atès des de l'1 de gener al 31 d'octubre d'aquest any un total de 556 víctimes d'agressions sexuals. Això suposa un 28,7% més que en el mateix període del 2019, abans de la pandèmia, i un 51% més que l'any passat, quan encara hi havia moltes restriccions en l'oci nocturn.

El 53% de les agressions s'han comès a menors de 25 anys, per sobre del 49% del 2021. El 5% de les agressions, 27, van ser a menors de 16 i 17 anys. Entre els homes víctimes, l'edat més habitual va ser entre els 18 i els 35 anys, que van acumular tres quartes parts de les agressions.

El 57% de les dones agredides sexualment van ser violades, amb penetració vaginal, anal o bucal, mentre que el 2021 ho van ser el 65%. De fet, 287 dones han estat ateses per violació, davant de les 215 de l'any passat.