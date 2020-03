El nombre de víctimes mortals per la Covid-19 torna a repuntar a l'alça aquest diumenge a Catalunya

El Departament de Salut ha informat aquest diumenge que en les últimes 24 hores s’han confirmat 1.131 positius nous de coronavirus a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 16.157. Aquest repunt contrasta amb el fre experimentat aquest dissabte passat en què el contagi es va reduir a 763 persones. Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 1.410 persones. Això suposa 184 persones en un dia, i també és un repunt respecte les 156 víctimes mortals de dissabte. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.512 persones estan greus. A més, del nombre total d’afectats arreu del país, 2.600 són professionals sanitaris.

Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 560 positius de coronavirus. Del nombre total de casos, 152 són professionals sanitaris. 62 persones han mort amb la Covid-19. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 4.125 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 173 de les quals en el brot d’Igualada.

D'altra banda, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha confirmat que hi ha 487 persones que viuen en residències de gent gran que tenen coronavirus. Segons el departament, tots els casos diagnosticats estan aïllats i en tractament, seguint els protocols marcats per Salut. A més, també han informat que hi ha 119 residències amb persones que tenen la Covid-19. El passat dilluns 23 el departament va confirmar que hi havia 212 casos confirmats i 70 residències afectades.

Respecte a la necessitat de material de protecció sanitària per als professionals mèdics aquest diumenge ha arribat un carregament procedent de la Xina amb 600.000 mascaretes, 50.000 bates i 25.000 kits de diagnòstic ràpid que, segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, "es van demanar fa cinc setmanes. Aniran ràpidament als hospitals, a l'atenció primària, als centres sociosanitaris i a les residències.", ha dit la consellera.