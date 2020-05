El nombre de víctimes mortals per la Covid-19 es manté per sobre del centenar en l'última jornada

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.785 després que en les últimes 24 hores hagin mort 103 persones, 71 menys que ahir. La xifra de morts torna a baixar després d'un dilluns amb un repunt habitual posterior al cap de setmana, i se situa de nou en la tendència de la setmana passada, al voltant del centenar de morts.



Per contra, els contagis tornen a repuntar amb un total de 58.559 positius registrats, 659 de nous aquest dimarts. Aquesta dada quasi dobla la d'ahir, 394, però es manté per sota dels casos nous de la setmana passada, que van arribar a un màxim de 2.652 positius en un dia, el passat 29 d'abril. Al total, cal sumar uns 147.784 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. En total, els possibles positius ratllarien els 200.000 a Catalunya.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.247 persones. 3.911 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 518, 71 menys que aquest dijous. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.940 són professionals sanitaris, mentre que 4.745 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 32.716 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total d'11.747 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 30.047 són casos sospitosos.



De les 10.785 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 3.155 han mort a una residència, 140 a un centre sociosanitari i 593 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Menys de 200 morts a l'Estat per tercer dia consecutiu

Tercera jornada amb menys de 200 morts en tot el país. Durant les últimes 24 hores, el Ministeri de Sanitat ha comptabilitzat 185 morts per coronavirus i 867 nous contagis detectats per PCR. La xifra total de víctimes mortals durant la pandèmia ascendeix així a 25.613 i la d'infectats a 219.329, amb un increment del 0,40%. Mentre que més de 120.000 persones han rebut l'alta epidemiològica.



Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries del Ministeri, ha explicat que les dades s'estabilitzen i que ja gairebé no queden dubtes de la tendència a la baixa. "Són xifres favorables, estem en molt bona posició per a la transició, ens dóna la confiança que cada vegada més territoris poden passar de fase, però cal ser acurats. És petit, però encara hi ha risc de rebrot", ha explicat el tècnic de Sanitat.