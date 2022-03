Només un 15% dels instituts amb nom de personatges històrics de Catalunya són dones

Dels 265 centres de secundària que porten noms de personatges històrics a Catalunya, només un 15% són dones. Es tracta de dones rellevants en l'àmbit històric i també científiques i matemàtiques. Per altra banda, hi ha 30 persones que no tenen cap entrada a la Viquipèdia catalana i 11 d'elles també són dones.



Amb l'objectiu de visibilitzar-les, l'Amical Wikimedia promou un viquiprojecte d'un any de durada en què treballarà per introduir aquestes biografies femenines i també d'altres que donen nom a equipaments públics. La idea és que amb aquesta campanya s'incrementi la presència femenina dins d'aquesta enciclopèdia digital, on actualment les dones només representen el 19,64% de les biografies en català.

Actualment les dones representen menys del 20% de les biografies de la Viquipèdia

A Catalunya hi ha 698 instituts públics. De tots ells, 265 porten noms de persona però només 41 són noms de dona (el 15%). Es tracta d'una infrarepresentació que pateix el gènere femení i que ara l'entitat Amical Wikimedia vol reduir amb la campanya Més dones. Es tracta d'un projecte que tindrà un any de durada i que vol promocionar les dones que a dia d'avui porten el nom d'un institut de Catalunya. A més, l'entitat també vol treballar perquè totes les dones que donen nom a un institut tinguin una biografia a la Viquipèdia en català. De moment, només hi ha 11 dones que tinguin una entrada en aquesta enciclopèdia.



Segons el membre de l'Amical Wikimedia, Miquel Duran, aquesta situació és un "doble biaix" de desigualtat ja que les dones estan menys representades en noms d'instituts i, a sobre, percentualment tenen menys entrades biogràfiques que el homes a la Viquipèdia.

Els centres amb nom de dona que no tenen una entrada a la Viquipèdia són de l'àrea metropolitana de Barcelona i també hi ha un centre a Cadaqués (Alt Empordà). La doctora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la Universitat de Girona, Sílvia Simon, assegura que la majoria de centres que porten nom de dona són per homenatjar persones vinculades al territori. En aquest sentit hi ha noms per a escriptores, artistes, pedagogues, científiques o polítiques.



Per això l'entitat ha anunciat que vol aconseguir que totes aquestes dones comptin amb una entrada a l'enciclopèdia digital abans del 8 de març de l'any vinent. Per fer-ho, el president ha anunciat que es posaran en contacte amb els centres per saber si estan interessats en participar en la redacció d'aquestes biografies i així també promocionar la figura de dones editores de la Viquipèdia.

Una campanya extensiva

Per altra banda, des de l'Amical Wikimedia han assegurat que aquesta campanya es farà extensiva a la resta de territoris de parla catalana. Per fer-ho, buscaran un fitxer de dades obertes a les administracions de cada territori per veure si hi ha el llistat de centres de secundària. De fet, l'estudi realitzat sobre els instituts catalans prové del portal de dades obertes on el Govern hi ha publicat tots els noms de cada centre.



També hi ha un altre fitxer amb els noms dels equipaments i els noms de carrers. Al llarg d'aquest any que durarà la campanya també volen analitzar quina situació de desigualtat hi ha entre els noms d'equipaments. Miquel Duran ja ha avançat que el nombre de dones que posen nom a espais públics i carrers i places en comparació als homes encara és més petit.

Per últim, des d'Amical Wikimedia animen al Departament d'Educació que fomenti que els nous instituts posin el nom de dones per intentar frenar la situació de desigualtat generada actualment. Segons els membres de l'entitat és "molt difícil" canviar el nom d'un centre quan aquest ja n'ha escollit un, igual que també ho és amb els carrers. Per això cal incentivar que tots els centres de nova creació apostin per noms femenins.