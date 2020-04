Només hi haurà mascaretes per les persones que hagin d'anar a treballar en transport públic 

Les 1.700.000 mascaretes es repartiran en diversos centres de transport públic pels treballadors no essencials que hagi de tornar a la feina a Catalunya, ha assegurat aquest matí en roda de premsa la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer. El 8 d'abril el Govern estatal la distribució de mascaretes a través de les delegacions del Govern, però Ferrer ha denunciat que fins el dia d'avui no han rebut cap indicació per part de l'Executiu espanyol sobre com fer el repartiment. "És una actuació totalment improvisada", ha remarcat. A causa de la manca de resposta, la Generalitat ha decidit repartir en 100 punts d'arreu del territori aquest material, el qual es durà a terme amb voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil. En el cas de Barcelona, es prioritzaran les estacions on hi hagi més afluència de persones.

"L'anunci de l’Estat és tan confós que moltes persones es pensen que demà es farà un repartiment per tothom. No. Demà tothom no tindrà una mascareta. Demà es repatiran mascaretes a les estacions de transport, exclusivament a les persones que s’han de desplaçar al seu lloc de treball", ha remarcat. Més d'un milió es repartiran a la demarcació de Barcelona, 180.000 a Tarragona, 150.000 Girona i 100.000 a Lleida. "Hem intentat que el repartiment sigui el més equitatiu amb les persone si les poblacions", ha determinat la cap de serveis territorials de Protecció Civil, Imma Solé. En aquest sentit, han contactat amb els operadors de transports dels municipis de 30.000 habitants que tenen una activitat industrial activa per veure quins són els nòduls més importants.

Així mateix, el director de suport i Emergències de la Creu Roja, David Osorio, ha puntualitzat que entre 400 i 500 voluntaris distribuiran les mascaretes. A part de comptar amb 50 vehicles logístics per fer el repartiment, la franja horària serà de dimarts de 6 del matí a les 12, depenent del que es trigui a fer el repartiment, ha remarcat. Els voluntaris estaran acompanyats per cossos policials i les mascaretes es distribuiran un cop la persona hagi validat el bitllet. Ara bé, Ferrer ha anunciat que no hi haurà identificació dels passatgers, ja que això generaria més aglomeracions. "No descartem que una persona validi dos cops el bitllet, però esperem que no passi", ha demanat Ferrer.



En aquest sentit, Solé ha especificat que la previsió del repartiment tindrà lloc en més de 100 punts arreu del territori per associacions de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja per fer l'entrega demà a primera hora del matí. Si no es repartissin totes, la distribució també es duria a terme el dimecres al matí. Encara que són indrets provisionals, Solé ha explicat que a Girona es repartiran a Figueres, Girona i Blanes; a Tarragona a Reus, Tarragona, el Vendrell i Cambrils; a les Terres de l'Ebre a Tortosa; i a la Catalunya Central i a Barcelona a Badalona, Barcelona, Barberà del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornella de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, Manresa Mataró, Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Rubí, El Prat del Llobregat, Sant Feliu del Llobregat, Sabadell, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.