Nou cop al diari 'Gara': haurà de pagar tres milions per un deute d''Egin'

Hi ha diferents maneres de celebrar un aniversari. A la redacció del diari Gara, que acaba d'arribar a les dues dècades de vida, no hi ha moltes ganes de brindar. Després de patir un autèntic calvari jurídic, el diari basc haurà finalment d'afrontar un deute superior als tres milions d'euros, heretada del tancament del diari Egin per part de l'Audiència Nacional. El periodista Iñaki Soto, director de Gara, ha denunciat que es tracta d'un "cop dur" contra aquest projecte periodístic i ha demanat el suport de les institucions i de la societat civil per garantir la seva continuïtat. La llibertat d'expressió torna a estar en joc.



Sobre les 12.00h d'aquest dimecres, els periodistes de Gara han canviat de paper. Aquesta vegada no ha tocat fer preguntes ni cobrir una compareixença: les càmeres, en aquesta ocasió, apuntaven cap al seu director, qui s'ha encarregat de llegir una declaració davant els seus col·legues de professió. "Dues dècades després de tancar 'Egin' i quinze anys després que Baltasar Garzón intentés fer el mateix amb el nostre mitjà de comunicació, col·locant-nos el deute del diari que ell va clausurar il·legalment, avui hem d'anunciar que hem arribat a un principi d'acord amb la Seguretat Social. Tanquem així un període de resistència", ha afirmat.

Soto ha recordat que el 2003, el jutge Garzón -un dels principals promotors de la teoria del "Tot és ETA"- va atorgar quinze dies a l'empresa editora de Gara perquè pagués 4,7 milions d'euros. Ara, després d'una negociació amb la Seguretat Social, el diari basc haurà finalment pagar una quantitat que superarà els tres milions d'euros.



"El pagament del deute d'Egin és absolutament injust. La justícia espanyola el va tancar il·legalment, va empresonar els seus responsables durant una barbaritat de temps en condicions terribles, després va arruïnar el seu patrimoni i va decidir venir a buscar-nos. Tot i tenir un capital nou aconseguit amb l'aportació de milers de persones, un equip nou i un projecte nou, ens van aplicar una 'successió ideològica d'empreses' i ens van endossar el deute", ha denunciat Soto.



En qualsevol cas, el director ha volgut destacat que allò va ocórrer el 2003, mentre que ara, el 2019, "només una minoria autoritària i marginal pot voler el tancament de mitjans de comunicació o la fallida forçada d'una empresa que dona feina de manera directa i indirecta a més de 200 treballadors". "És un despropòsit i per això demanem empara a les institucions i suport a la societat basca", ha indicat.



En aquest sentit, ha avançat que el conveni amb la Seguretat Social els obligarà a fer pagaments de mig milió d'euros cada sis mesos durant els propers anys. "Al final del conveni de creditors el muntant serà superior als 3 milions. Són més diners que la massa salarial completa de tot un any, és a dir, els sous de tots els nostres treballadors i treballadores", ha puntualitzat.

"Reflexió interna"



Després de denunciar aquest "espoli", el responsable de Gara ha anunciat "un període d'interlocució amb institucions, partits i societat civil". Així mateix, es realitzarà "una reflexió interna" per valorar "com fer front a aquest cop". Des de la nostra fundació no hem demanat més suport econòmic. Ara obrirem mecanismes per encaminar un suport eficaç i articular la solidaritat davant aquest atac. Sempre hem dit que el nostre compromís és amb el poble basc i amb els lectors i lectores. Avui els diem que seguirem lluitant per oferir-los un periodisme polític, independent i professional", va afirmar.