El nou curs escolar començarà el 6 de setembre a infantil, primària i ESO

Ja hi ha data per a l'inici del curs escolar 2023-24: començarà el 6 de setembre en les etapes d'infantil, primària i ESO i el dia 12 per a la Formació Professional i batxillerat, segons ha avançat El Periódico. Ho ha confirmat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, en una carta que ha enviat als docents aquest dijous. Una acció que no ha agradat als sindicats, que denuncien que el Departament ha anunciat la data abans de negociar-ho a la mesa sectorial amb els representants dels treballadors.

El curs passat va començar el dilluns dia 5 de setembre per a infantil i primària i el dia 7 per a l'ESO, però enguany s'ha unificat tot en una mateixa data. Pel que fa a les tardes de setembre, el Departament ja va deixar clar que serien lectives, a diferència d'aquest curs, que es van substituir per activitats de lleure. Aquest any, les classes s'allargaran matí i tarda. La resta d'ensenyaments començaran el 18 de setembre.

En la seva carta, Cambray apunta que la concreció del calendari escolar ha estat "fruit d'un procés de diàleg obert" amb representants de tota la comunitat educativa, i cita l'avaluació de l'avançament d'aquest curs, el debat al Consell Escolar i el procés de treball amb la Junta Central de Direccions. El conseller defensa que començar la primera setmana de setembre és una bona mesura per a l'alumnat, especialment per al més vulnerable, "ja que redueix la desconnexió a l'estiu i garanteix la igualtat d'oportunitats".

Quan acabarà el curs 2023/2024?

Pel que fa al final de curs, acabarà el 21 de juny per a infantil, primària, ESO i FP bàsica i el 17 per a batxillerat, FP i ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny. En aquest últim cas, del 18 al 21 hi haurà les avaluacions extraordinàries.

El calendari escolar s'ha anunciat abans de la mesa sectorial amb els sindicats. De fet, fa un mes, CCOO va criticar que el departament "anunciés als mitjans de comunicació l'avançament del curs escolar vinent sense comptar, una vegada més, ni amb la representació legal dels treballadors i treballadores, ni amb el Consell Escolar de Catalunya, ni amb el conjunt de la comunitat educativa".

Aquest dijous, representants del sindicat USTEC han anat fins al departament d'Educació per denunciar que Gonzàlez-Cambray hagi anunciat la data de l'inici de curs abans de negociar-ho a la mesa sectorial amb els representants dels treballadors.