Nou dones han acusat el tenor espanyol Plácido Domingo d'assetjament sexual, segons ha recollit Associated Press. Les declaracions, publicades durant la matinada dE dilluns, només personalitzen i anomenen a una de les víctimes, la mezzo-soprano Patricia Wulf, ja que les altres volen preservar el seu anonimat.



Vuit cantants i una ballarina han declarat a l'agència que els suposats delictes d'assetjament es van produir durant tres dècades, a partir de finals de la dècada de 1980, quan Plácido Domingo ocupava càrrecs d'alta direcció. El tenor va utilitzar la seva posició, arribant fins i tot a castigar professionalment a aquelles que es negaven a tenir relacions amb ell.

“Que algú intenti agafar-te la mà durant un dinar de treball és estrany, o que et posi la mà al genoll és una mica estrany. Sempre t'estava tocant d'alguna manera, i sempre besant-te”, explicava una de les vuit cantants.



Una altra mitja dotzena de dones, a més de les nou, han declarat que les proposicions sexuals de Domingo els van fer sentir incòmodes en moltes ocasions.



L'agència assegura que també ha parlat amb gairebé tres dotzenes d'altres cantants, ballarins, músics d'orquestra, personal tècnic, mestres de cant i administradors, que van ser testimonis del “comportament sexual inapropiat de Domingo” i que “perseguia a les dones joves impunement”.

Domingo nega les acusacions

El tenor no ha contestat a un qüestionari de l'agència estatunidenca, però ha fet arribar un comunicat a AP, que es pot llegir sencer al seu web: “Crec que totes les meves interaccions i relacions van ser sempre acceptades i consentides. La gent que em coneix o que ha treballat amb mi sap que no sóc algú que pugui fer mal, ofendre o avergonyir a algú de manera intencionada”.



El músic qualifica les acusacions d'"inexactes" així com es defensa al·legant que "les regles i valors" que imperen en l'actualitat "són molt diferents de com eren al passat".