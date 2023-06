Un nou fàrmac redueix gairebé un 70% el risc de progressió del càncer de còlon metastàtic

El càncer de còlon és el tercer càncer més diagnosticat i el segon que provoca més morts a tot el món. Aproximadament el 50% dels pacients que el presenten desenvoluparan metàstasi durant el curs de la malaltia i la taxa de supervivència general a 5 anys és del 15%.

Aquest percentatge, però, podria augmentar gràcies al descobriment d'un nou fàrmac que redueix un 68% el risc de progressió del càncer de còlon metastàtic i un 34% el risc de mort. És una de les principals conclusions de l'estudi internacional FRESCO-2, publicat a la revista The Lancet, que ha avaluat l'eficàcia d'aquest nou medicament i que ha comptat amb la participació d'investigadors del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).

El nou fàrmac redueix un 34% el risc de mort del càncer de còlon metastàtic

Es tracta de fruquintinib, un inhibidor oral "altament selectiu i potent" que es capaç de bloquejar el creixement dels tumors i fins hi tot reduir-ne la mida. Josep Tabernero, director del VHIO, cap del Servei Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i coautor de l'article ha explicat en un comunicat el nou fàrmac "bloqueja diversos receptors de l'endoteli".

Tabernero ha indicat que en el càncer de còlon, el factor de creixement de l'endoteli vascular juga un paper molt determinant en promoure l'aparició de nous capil·lars. D'aquesta manera, el tumor aconsegueix els nutrients necessaris per continuar creixent. Per aquest motiu, en els darrers anys s'han desenvolupat diferents inhibidors que bloquegen l'expansió del tumor, com el fruquintinib.

Un assaig amb 686 pacients

Per avaluar l'efectivitat d'aquest nou fàrmac, es va dur a terme un assaig amb 686 pacients amb càncer de còlon metastàtic de 124 centres de catorze països de tot el món. A 461 pacients se'ls va tractar amb fruquintinib mentre que a la resta se'ls va subministrar placebo. Tots dos grups van rebre el millor tractament de suport.

Els resultats de l'estudi mostren millores estadísticament significatives en la supervivència general i la supervivència lliure de progressió en aquesta població de pacients. Als sis mesos, el 24% dels pacients tractats amb fruquintinib estaven lliures de progressió, és a dir, el tumor no havia crescut, davant únicament l'1% dels tractats amb placebo.

La doctora Elena Élez, cap del Grup de Recerca a Càncer Colorectal del VHIO i oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron que ha participat a l'estudi, ha indicat que "fruquintinib va ser ben tolerat en aquesta població de pacients fortament pretractats".