Nou gelateries de Catalunya per endolcir aquest calorós estiu

Anys enrere, els protagonistes de les postres estiuenques eren els gelats 'de corte' i de tres sabors, els polos ultracongelats, els sorbets de gustos artificials, les comtesses de nata… Però ja fa un bon grapat d'anys que a casa nostra hi ha professionals que aposten per gelats de qualitat, amb processos i mètodes artesanals. I això va de la mà d'una demanda de molts consumidors, que valoren la feina que hi ha al darrere.

Per tot plegat, us recomanem fins a nou gelateries del territori català que val la pena conèixer i visitar. Gelats molt variats, amb gustos originals i diferents, que es mesclen amb la tradició, per endolcir les últimes setmanes d'estiu.

Rocambolesc

S'ha convertit en un referent dels gelats al territori català, de la mà del pastisser Jordi Roca, d'El Celler de Can Roca, acompanyat d'Alejandra Rivas. A més de Girona, on trobem l'original, i Barcelona, també el podem trobar a Madrid, València i Houston. A Rocambolesc estaquen per la seva creativitat, amb propostes com el gelat de poma al forn, i també la particularitat d'alguns polos com el de nas o el de Darth Vader.

Gelats Angelo

Amb prop de cinquanta anys d'història, aquest projecte el va arrencar el mestre gelater italià Angelo Corvitto l'any 1985. Va ser al 2000 quan s'hi va incorporar el seu fill Hervé, fent un salt en la investigació i l'estudi d'aquest art per buscar sabors diferents i diferenciadors, combinats amb els més tradicionals, i amb ingredients naturals i de forma artesanal. Gelats Angelo destaca també per l'aposta de gelats salats, com el de gambes o el d'anxoves. El projecte es troba a Ullà (Baix Empordà).

DelaCrem

Amb dos establiments a Barcelona, un a Enric Granados i l'obrador al passeig de Sant Joan, DelaCrem aposta per processos artesanals. També tenen afany per superar reptes i aconseguir gustos nous, alhora que recuperen mètodes i ingredients tradicionals. Destaquen que han introduït els pozzetti a Barcelona, considerat el millor taulell per conservar gelats. I també que han creat la roda de sabors, una guia per rodar per les nostres propostes clàssiques i de temporada.

Bodevici

Aquest projecte es reivindica com la primera gelateria Zero Waste d'Europa, amb el compromís de consumir sense residus. Bodevici té botiga i un córner a Barcelona, i un altre córner a Sant Joan de Mediona (Anoia), i elabora gelats ecològics artesanalment amb ingredients naturals i de primera qualitat, prioritzant els productes de proximitat i de comerç just. Utilitzen fórmules cada vegada més sanes i per necessitats alimentàries actuals.

Paral·lelo

Paral·lelo és un projecte de tres amics italians establerts a Barcelona, que fan gelats 100% artesans i confessen les seves ganes per la "revolució" i canviar l'statu quo. Els seus gelats es fan amb temps i dedicació, apostant per proveïdors locals i quilòmetre zero, amb el segell slow food i sempre amb la visió d'elaborar gelats de temporada i nous gustos constantment.

Gelaaati Di Marco

Aquesta gelateria ofereix l'autèntic gelat artesanal italià amb els ingredients de qualitat, però el centre de Barcelona. Sense colorants ni grasses hidrogenades, cada dia fan gelats per a tots els gustos: de crema, sorbets de fruita, baixos en sucre, sense lactosa, sense sucre... Gelaaati Di Marco estat en rànquings de les 50 millors gelateries del món, i mateix Joan Roca la va arribar a recomanar en un article a La Vanguardia, assenyalant especialment el de festucs.

Janeret

Just davant de l'Estany de Banyoles (Pla de l'Estany) es troba Janeret, golafreria artesana. Al seu obrador aposten especialment pels productes i productors de proximitat, utilitzant com base la llet fresca de la Granja Mas Colomer d'Esponellà. Diverses creacions, algunes de ben originals, i amb un estil de gelat que s'acosta més al format italià.

Loco Polo

Amb botiga a Sitges (Garraf) i Lleida, aquest projecte parit a Sant Sebastià l'any 2017 s'ha anat expandint arreu. Ofereixen gelats en forma de polo, gràcies a noves tècniques que els hi donen una textura cremosa i sorprenent. També sorprenen els farcits, de mil i un gustos ben originals, i toppings ben divertits. A Loco Polo us deixaran indiferents.

Amorino

Amorino va néixer l'any 2002 a París, i que s'ha anat expandint arreu del món, fins a arribar a ser un punt de referència per a molts quan viatgen. Tot i ser una cadena, aposten per gelats artesanals i de gran qualitat, amb creacions pròpies i també oferint al client l'opció de combinat. Un referent global que també podem trobar a Catalunya, amb tres establiments pels voltants de la Rambla de Barcelona.