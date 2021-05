Després del nomenament dels consellers, a poc a poc es van coneixent el nom del següent nivell del Govern, el dels secretaris generals dels diversos departaments. En aquest sentit, sembla que el republicà Sergi Sabrià i Ricard Font, de Junts, jugaran un paper clau en el sottogoverno d'Aragonès. El primer serà el director de l'Oficina del President i, per tant, un membre destacat de la war room d'Aragonès. El segon serà el secretari general de la Vicepresidència, és a dir, el número dos de Jordi Puigneró, el principal dirigent de JxCat al nou executiu.



D'aquesta manera, Sabrià abandona el paper molt visible que ha tingut en la política catalana dels darrers anys per dedicar-se a una tasca més allunyada dels focus, però que li mantindrà una ascendència important en Aragonès i, de retruc, en el partit. Alcalde del seu municipi, Palafrugell, entre 2009 i 2011 -va ser-hi regidor de 2007 a 2015-, Sabrià era el president del grup parlamentari d'Esquerra la passada legislatura i ha estat un dels negociadors claus per assolir un acord primer amb la CUP i després amb JxCat que ha permès formar govern. Diputat al Parlament des del 2012, també ha exercit de portaveu nacional d'ERC i els darrers anys ha estat un dels responsables de traçar l'estratègia comunicativa de la formació i, alhora, de dirigir les campanyes electorals.

Ricard Font, de la seva banda, presidia una de les principals empreses públiques del Govern, com és Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Prèviament havia estat secretari d'Infraestructures i Mobilitat, en l'etapa de Josep Rull com a conseller de Territori i Sostenibilitat. Prèviament havia estat director general de Transport i Mobilitat durant la presidència d'Artur Mas. Antic militant convergent, Font òbviament està ben connectat amb el sector rullista de JxCat i, de retruc, amb bona part dels presos polítics de la formació, que apostaven perquè el vicepresident fos l'exconseller Damià Calvet. En tot cas, Jordi Puigneró és un dirigent amb bona relació tant amb aquests presos – fonamentalment Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn- com amb Carles Puigdemont.



Un altre nom del sottogoverno que ja s'ha conegut és el d'Oriol Sagrera, que serà el nou secretari general d'Empresa, el número dos de la conselleria que encapçala des d'aquest dimecres l'expresident del Parlament Roger Torrent. Sagrera ja era la mà dreta de Torrent a la cambra catalana, on exercia de cap de gabinet. El nou secretari general d'Empresa substitueix en el càrrec Jordi Cabrafiga, de JxCat.