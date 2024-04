Nou miradors astronòmics repartits pel territori per observar les estrelles en família

Un mirador és un punt elevat des d'on es poden veure vistes privilegiades. N'hi ha molts de naturals, però cada cop en proliferen més que compten amb panells informatius que indiquen els elements astronòmics que s'hi poden observar. Solen estar situats en zones privilegiades i allunyats de la contaminació lumínica.

Molts es troben dins dels diferents parcs astronòmics que hi ha a Catalunya, com el de les Muntanyes de Prades, el del Montsec, l'Observatori Astronòmic MónNatura Pirineus, l'Observatori Astronòmic de Castelltallat i l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, però també hi ha miradors astronòmics repartits per altres punts del país. Fem un recull dels més espectaculars.

Els miradors astronòmics del Priorat

El Parc Natural de la serra de Montsant, al Priorat, ha inaugurat una xarxa de deu miradors astronòmics situats en els diferents municipis de la seva àrea d'influència, que poden ser visitats tant de dia com de nit per observar el firmament. La instal·lació vol aprofitar la qualitat del cel nocturn de la zona, que des de 2018 compta amb un Pla de protecció tant acústic com lumínic. Juntament amb els miradors, s'ha habilitat un recorregut nocturn que comença al mirador astronòmic d'Albarca.

Els miradors han estat habilitats amb elements de mobiliari, com ara terres en fusta natural i bancs amb blocs de pedra o de fusta, on poder estirar-se a observar el firmament. En casos com el mirador d'Ulldemolins i Poboleda, disposen d'un mecanisme interactiu que funciona a mode de rellotge d'estrelles i que permet saber l'hora mitjançant la posició de la constel·lació de l'Ossa Major respecte de l'estrella polar.

D'altra banda, molt a prop del mirador de la Morera de Montsant, al pla del Torró, s'ha instal·lat un rellotge lunar que permet saber l'hora gràcies a la llum de la lluna plena.



Els miradors d'Artesa de Segre, Vilanova de Meià i Tiurana

Les comarques de Lleida són punt de referència per la qualitat del seu cel. La serra del Montsec, entre la Noguera i el Pallars Jussà, té la distinció de Destinació Turística i Reserva Starlight, atorgada per la Fundació Starlight amb l'aval de la Unesco, que distingeix els millors espais per observar els estels.

Observació del cel al Parc Natural de l'Alt Pirineu. — Cedida a l'ACN per Acció Climàtica

La Noguera acull el Parc Astronòmic del Montsec (PAM) i el Centre d'Observació de l'Univers, situat a 3,5 km d'Àger. Fa uns anys, el Consell Comarcal de la Noguera va instal·lar tres miradors estel·lars en diferents ubicacions de la serra: Vilanova de Meià (a la Lloella del Llop), Tiurana ( a l'Ermita de Sant Ermengol) i Artesa de Segre (al Castellot).

En aquests miradors hi ha instal·lats un indicador de l'estrella polar, que permet localitzar-la a la cua de l'Óssa Menor i un plafó rodant que cal col·locar en la data de l'observació.



Els miradors astronòmics d'Espot, Vilaller i Boí

Els pobles dels Pirineus són ideals per mirar el cel, ja que no solen tenir contaminació lumínica i permeten una vista privilegiada de les estrelles. Aprofitant la certificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici com a Destí Turístic i Reserva Starlight el 2018, s'han potenciat espais des d'on admirar la qualitat del cel nocturn.

A la Vall de Boí destquen tres miradors astronòmics: Espot, que està dins de l'estació d'esquí, a 2.000 metres d'altitud; Boí, que se situa a tocar de l'ermita romànica de Sant Quirc de Durro; i Vilaller, ubicat al capdamunt del poble.



Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

Acabem amb un clàssic, el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, situat a quasi 1.000 metres d'altitud, amb unes condicions d'observació astronòmica excepcionals. És un dels millors indrets per gaudir de nits estrellades i fosques. Durant tot l'any, el parc ofereix moltes activitats amb l'objectiu de difondre coneixements astronòmics a la població. Hi podem trobar el mirador astronòmic de l'ermita de Sant Roc.