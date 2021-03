El nou Parlament es constitueix amb l'emoció del retorn de Serret i un front comú contra la ultradreta

Tret de sortida a la XIII legislatura catalana. Aquest divendres al matí el Parlament de Catalunya ha acollit la sessió de constitució de la Cambra sorgida de les passades eleccions del 14 de febrer, emmarcada en una pandèmia que ha substituït el solemne hemicicle per l’auditori del Parlament, per tal que hi poguessin ser els 135 diputats amb les condicions de seguretat pertinents. El gel hidroalcohòlic ha envaït els passadissos de la institució amb la mateixa passió que els focus de la tele.



A les sales adjacents, normalment ocupades per comissions parlamentàries i reunions, avui hi havia les personalitats polítiques seguint la sessió telemàticament en comptes de fer-ho com a públic. Hi ha assistit una nodrida representació de la repressió contra l’independentisme, amb l’expresident inhabilitat Quim Torra; l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert o la seva successora al càrrec, Carme Forcadell, en règim de tercer grau, qui sap si per poc temps després que se’ls aixequés la semillibertat als presos de Lledoners.



En aquest sentit, tota l’atenció se l’ha emportat l’ara diputada Meritxell Serret (ERC), l’exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que es va exiliar el 30 d'octubre de 2017 a Brussel·les davant la persecució contra els responsables polítics del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Serret és la primera líder independentista que ha tornat a Catalunya, ja que la Fiscalia no va interposar una euroordre contra ella i, per tant, no corre perill d’entrar a presó. Instants abans de l’inici de la sessió, ha estat rebuda a les portes de l’edifici pels partits independentistes entre aplaudiments amb emotives abraçades, en especial amb la portaveu d’ERC, Marta Vilalta. Tot just després de la rebuda, arribava Forcadell, qui també ha estat ovacionada. En veure’s, Forcadell i Serret s’han tirat als braços visiblement emocionades. Era el primer cop que es veien des de l’1-O.

L’altra cara de la moneda de l’expectació se l’emportaven els 11 diputats de Vox, que han arribat els últims i en bloc abillats amb una mascareta blanca travessada per una franja rojigualda, després de ser acompanyats pel líder ultradretà estatal, Santiago Abascal, i un grup de simpatitzants. La resta de diputats han fugit de les portes de la institució per no donar una sola imatge al costat de la ultradreta. "Entrem cap a dins, que no et fotografiïn amb Vox", deia una assessora a la líder d’En Comú Podem, Jèssica Albiach, que encara atenia els periodistes a quarts de 10. I és que 115 diputats han pactat fer el buit a la ultradreta. Són els d’ERC, JxCat, la CUP, els Comuns i el PSC, que s’han posat d’acord en un decàleg per aixecar un cordó sanitari i entre altres qüestions, evitar que entressin a la mesa de la cambra. No el signen ni el PP ni Ciutadans.

Els 11 diputats de Vox arribant al Parlament el 12 de març de 2021. — Bernat Vilaró / ACN

Cs persisteix en la picabaralla mentre Vox s'ho mira

El primer discurs d’aquesta legislatura ha estat per al president de la Mesa d'Edat, el republicà Ernest Maragall, de 78 anys, a qui l’acompanyaven els dos diputats més joves, David González del PSC, amb 24 anys, i l’influèncer ultradretà Alberto Tarradas, de 24 anys. Aquest últim, conegut per haver increpat el raper exiliat Valtonyc amb una bandera espanyola durant un acte antirepressiu, una performance que li va valdre la confiança total de Santiago Abascal convertint-se en el cap de la formació a Girona des del 2019. La presència de González i Tarradas a la mesa d’edat ha permès bloquejar la delegació de vot del diputat a l’exili de JxCat, Lluís Puig, passant per sobre del vot favorable de Maragall. Com a contrapartida, la CUP ha "cedit un dels seus vots" a Puig "com a mostra de solidaritat", tal com comunicaven durant la sessió.

Les primeres paraules de Maragall han estat per Serret, qui ha tornat a les institucions catalanes després de més de tres anys d’exili: "Benvinguda a casa, senyora diputada. Benvinguda a casa, Meritxell Serret". No ha trigat ni un en etzibar la militant rèplica el líder del grup de Cs, Carles Carrizosa, qui ha demanat el micro per una qüestió d’ordre advertint a Maragall que s’havia d’atendre "estrictament" al protocol: "No faci un discurs en el que no es pugui sentir compresa gran part d’aquest hemicicle".

Maragall, però, ha continuat recordant la repressió contra els presos i les querelles a les quals s’enfronten l’expresident del Parlament Roger Torrent i altres membres de la mesa: "A Catalunya no podem parlar de normalitat democràtica". El republicà també ha fet un al·legat a la "diversitat política i necessària": "No mereix prosperar cap projecte de país, tampoc el que defensa la majoria independentista, que no persegueixi explícitament representar el conjunt de la ciutadania". Això sí, amb un límit explícit contra Vox, davant l’estoica reacció dels diputats ultradretans: "Combatre l’extrema dreta és una obligació democràtica".

Borràs du els versos de Margarit al Parlament

La gran protagonista d’aquest divendres ha estat l'escollida nova presidenta del Parlament, Laura Borràs, tal com es va pactar tot just aquest dijous, a última hora, i sense el beneplàcit de la CUP, que ha votat en blanc. Borràs ha assistit a la sessió amb una mascareta en homenatge al recentment difunt poeta Joan Margarit, amb versos del poema La Llibertat: "La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides. Una forma d’amor, la llibertat", duia escrit en blau i fons blanc. Amb la cultura per bandera i una narrativa d’estètica progressista que poc té a veure amb l’espai de Junts, Borràs agafarà el càrrec amb l’espasa de Dàmocles del Tribunal Suprem penjant sobre el seu cap, aquest cop per un presumpte cas de fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes que li ha costat el recel dels anticapitalistes.

El complement de Borràs no ha estat l'únic que duia discurs a la sessió. La líder de la CUP, Dolors Sabater, també assistia amb una samarreta de les que la CUP acostuma a lluir al Parlament. Aquest cop, però, amb una picadeta d'ull a l'entrada de la candidatura a la institució, ja que Sabater ha vestit la mateixa samarreta que va dur posada en la seva primera sessió parlamentària l'exdiputat David Fernández, com ja havien fet en altres constitucions del Parlament Lluis Llach o Rubén Wagensberg.

Finalment, la Mesa del Parlament s'ha constituït amb una majoria independentista, amb Borràs al capdavant, la vicepresidència primera per la republicana Anna Caula, i tres secretaries per a Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat), Pau Juvillà (CUP), absent en ser contacte d'un positiu de Covid, i el republicà Rubén Wagensberg, l'entrada de darrera hora. Els altres dos llocs els ocupen els socialistes Eva Granados, com a vicepresidenta segona, i Ferran Pedret, com a primer secretari. Borràs ha aprofitat el seu discurs per deixar clar que confrontarà l'Estat per permetre el debat a la Cambra: "El Parlament no tindrà més limitacions que els límits democràtics".