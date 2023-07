El nou Pla nacional del llibre i la lectura es proposa que 3 de cada 4 ciutadans llegeixin trimestralment

Que el 2030 el 76% de la població llegeixi llibres almenys una vegada al trimestre. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla nacional del llibre i la lectura per fomentar l'hàbit lector i millorar els índexs de lectura en català, que el Govern ha aprovat aquest dimarts. L'any 2022 un 70,7% llegia trimestralment, segons les dades de l'executiu.

El pla contempla fins a 73 mesures per fomentar la lectura al llarg de tota la vida: comencen en la infància i acompanyen la ciutadania fins a l'edat adulta. Un dels altres objectius és que el 65% llegeixi com a mínim un cop a la setmana (un 60,35%, el 2022) i que el 40% de la població ho faci en català (un 34,5%, el 2022).

El nou pla compta amb un pressupost de 58 milions d'euros i l'han treballat les conselleries d'Educació i Cultura amb participació dels Departaments de Salut, Recerca i Universitats, i Drets Socials, així com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Ha comptat amb la col·laboració de 180 persones del món del llibre i a lectura.

A banda de fomentar l'hàbit lector, es vol vetllar per la igualtat d'accés al llibre, donar suport a l'ecosistema de les lletres i afavorir les connexions entre agents públics i privats. Entre les mesures destacades, hi ha un pla de millora de biblioteques escolars, que en una fase pilot afectarà 50 centres de cinc serveis educatius de la demarcació de Barcelona durant dos cursos. S'espera que el Pla de millora de les biblioteques escolars de Catalunya (PLAMIB) arrenqui el gener de 2024.

Els 50 centres rebran l'acompanyament d'un bibliotecari extern dos cops al mes per redefinir el seu model, 2.000 euros anuals per millorar el fons, programari per llegir i realitzar préstecs en línia i paquets de formacions i materials. Cada centre disposarà d'un docent alliberat dues hores setmanals per dedicar-se a la biblioteca. Després d'aquest pilot, arrencarà una segona corona de 200 centres educatius entre 2026 i 2030, i s'espera que el arribi al 80% dels centres de Catalunya.



Es recupera 'Nascuts per llegir'

El nou Pla recuperarà el programa de foment en infants de 0 a 3 anys Nascuts per llegir. Contempla que, quan les famílies vagin al pediatre, rebin primeres recomanacions sobre lectura, els puguin aconsellar una biblioteca propera i donar-los consells pràctics. El programa ja havia existit entre 2005 i 2011 liderat per diferents entitats.

Un moment de la trobada amb els impulsors del Pla nacional del llibre i la lectura. — Departament de Cultura/Arnau Pascual

També s'ampliarà la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre, amb accions específiques a les escoles amb atenció a aquelles que tenen més dificultats. El programa va assolir l'any passat un 53,14% d'infants que van bescanviar el val per adquirir un llibre i pel 2023 s'han fixat per objectiu superar el 54%.

Garriga i Simó aplaudeixen el nou Pla

En roda de premsa després del Consell Executiu, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la consellera d'Educació, Anna Simó, han aplaudit el treball conjunt entre els departaments i han assegurat que es tracta d'un "molt bon pla" treballat "colze a colze". Garriga ha indiciat que ha estat participat per a "tothom" i ha celebrat que les 73 mesures comptin amb pressupost assignat, calendari i un responsable. Simó ha destacat una de les mesures estrella del pla, la millora de les biblioteques escolars.