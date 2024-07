El nou Port Olímpic barceloní reobre sense oci nocturn i recupera l'ambient ciutadà

Aquest diumenge al matí ha reobert el nou Port Olímpic de Barcelona després de quatre anys d'obres i amb un espai de 20.000 metres quadrats dedicats a l'economia blava, la nàutica i la gastronomia, amb una zona de restaurants es posarà en marxa entre finals d'agost i setembre. D'aquesta manera, es posa punt final a l'oci nocturn després d'anys de queixes per part dels veïns. L'ajuntament preveu que s'hi instal·lin una cinquantena d'empreses vinculades a la nàutica, la innovació o els serveis relacionats amb el mar. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que s'enceta una "nova etapa de reconnexió de la ciutat amb el mar". Aquest diumenge s'obre el renovat Port Olímpic amb diverses activitats familiars al llarg de tot el dia.

El moll de Mestral és ara una plaça de 8.000 metres quadrats on hi ha diversos locals perquè pròximament s'instal·lin empreses relacionades amb l'economia blava. Des de l'Ajuntament de Barcelona esperen més de 50 empreses que generin 150 llocs de feina. També hi ha diversos espais d'esbarjo on es programaran activitats per la ciutadania.



Durant la inauguració, Collboni ha expressat la necessitat de "rehabilitar i recuperar espais que connecten la ciutat amb el mar Mediterrani". Per això, ha subratllat l'aposta per la nàutica ubicant-hi el Centre Municipal de Vela o la celebració de regates. De fet, d'aquí a un mes s'iniciarà la Copa Amèrica i el Port Olímpic serà un dels escenaris d'aquest esdeveniment esportiu.

Sense oci nocturn

Una de les principals novetats de les instal·lacions portuàries és que s'elimina l'oci nocturn. El president de l'associació de veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró, ha recordat que la convivència va ser "molt difícil" els últims anys i ha subratllat que el port "torna a la vida que s'havia previst el 1993 en la seva estrena". Giró també ha valorat positivament el "consens" sobre el qual s'ha construït el projecte, posant d'acord tots els grups polítics municipals, així com també les tres administracions (Ajuntament, Generalitat i Estat).



Sí que hi haurà un espai per la restauració denominat balcó gastronòmic. En total, obriran onze restaurant i tres botigues que ara es troben en la fase final d'adequació. A partir de de finals d'agost hi haurà llocs dedicats a la cuina catalana, menjars internacionals o una gelateria, entre altres negocis gastronòmics.

El port Olímpic vol apostar per les activitats nàutiques. — Arnau Martínez / ACN

Un port sostenible

Collboni també ha assenyalat la sostenibilitat del nou Port Olímpic. Destaca la instal·lació de les quatre pèrgoles fotovoltaiques damunt de la ubicació dels restaurants que constitueixen el conjunt fotovoltaic urbà més gran de la ciutat amb 3.560 metres quadrats de superfície total i que generaran 825.000 kWh/any, l'equivalent al consum mitjà de 360 habitatges, segons l'ajuntament.



D'altra banda, s'ha naturalitzat parcialment els 2.000 blocs de formigó que protegeixen el dic de Recer i s'han immergit 50 biòtops submarins per afavorir la presència de flora i fauna marina.