Nou propostes de no-ficció en català per aquest Sant Jordi

Arriba un Sant Jordi granat de novetats, fins aquí res de nou -d'això ja se n'encarrega la indústria editorial-, però definitivament és un molt bon any per a la no-ficció. En aquesta tria, n'hi ha que s'han cuinat durant anys després d'investigacions minucioses, d'altres que ens parlen de reconciliar-nos amb el món que ens envolta, com les veus d'Anna Punsoda o Marina Garcés, qui ens pregunta si recordem la darrera promesa que hem fet o ens han fet, i revalora el concepte de tenir paraula com una rebel·lió en aquests temps que corren.

'Els llocs de l'ànima', una antologia d'Albert Mestres (Angle editorial)

El subtítol ja ho diu tot: Incursions literàries a la naturalesa, i és que el que ha fet Albert Mestres amb aquesta antologia és un regal que uneix natura, literatura i espiritualitat. Alguns dels textos recollits són de Jacint Verdaguer, Virgili, George Sand, Ramon Llull, Petrarca o Isabel de Villena.

'La Barcelona de Pilar Aymerich', Pilar Aymerich (Comanegra i Ajuntament de Barcelona)

"Les meves memòries són aquestes fotografies. Les persones que ens dediquem a la fotografia no acostumem a parlar de què passava quan fèiem la foto i com l'aconseguíem, i per què miràvem cap aquí i no cap allà. Jo, aquí, m'hi he deixat anar", escriu Pilar Aymerich (Barcelona, 1943). I aquest llibre és això, memòria d'un temps i d'una ciutat a través d'unes fotografies plenes de lluita i reivindicacions.

Pilar Aymerich. — Montse Giralt

'Un cor furtiu. Vida de Josep Pla', Xavier Pla Barbero (Destino)

Inaferrable i movedís són paraules que el mateix Josep Pla va utilitzar per definir-se. Després d'anys de feina rigorosa, Xavier Pla ha culminat la biografia de l'escriptor de Llofriu, probablement el més gran prosista català modern. El resultat és un volum exhaustiu, i fresc que retrata totes les cares de Josep Pla, una biografia de més de 1.400 pàgines que es fa llegir amb delit.

'10 lliçons per salvar el català', Carme Junyent (La Campana)

La lingüista Carme Junyent va marxar deixant segurament molts llibres per escriure, però al seu corpus s'hi afegeix aquest que recull els articles que va publicar a Vilaweb durant els deu darrers anys. Com indica el títol, el volum és un decàleg imprescindible per salvar la llengua, ple de preguntes i reflexions com "Què podem fer per mantenir-lo viu? Quines polítiques lingüístiques són encertades per a preservar la llengua? I quina és la vertadera llengua inclusiva?" El filòleg Jordi Badia i Pujol n'ha fet l'edició i la tria dels textos.

'El radar americà', Vicenç Altaió (Galaxia Gutenberg)

Després d'anys de minuciosa recerca, l'escriptor i poeta Vicenç Altaió ens apropa la figura de Lanfranco Bombelli (Milà, 1921-Cadaqués, 2008), arquitecte, artista i galerista. Imprescindible per als amants de l'art, l'arquitectura i el disseny, però també pels que segueixen l'esperit d'avantguarda per anar fent camí.

'La terra dura', Anna Punsoda (Pòrtic)

Els Plans de Sió, a la Segarra, són l'escenari d'infantesa de l'escriptora i els protagonistes d'un volum on Punsoda narra la seva tornada al lloc on va créixer i alhora ens posa davant el mirall, perquè aquest relat personal també parla de reconciliar-se amb un mateix i amb el món que ens envolta.

'No mataràs: Deu manaments ', Bernat Dedéu (Fragmenta editorial)

Amb aquesta frase de l'Antic Testament, el filòsof Bernat Dedeu ha volgut reflexionar sobre els orígens de la pau social i les conseqüències polítiques de l'assassinat. Estirant el fil de pensadors com Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau, Dedéu analitza com evitem la temptació d'aniquilar-nos els uns als altres.

'El temps de la promesa', Marina Garcés (Anagrama)

La filòsofa i assagista Marina Garcés ens recorda i enalteix un concepte que està en hores baixes: la promesa. En aquest assaig breu, Garcés mostra les claus històriques, filosòfiques i literàries del poder de la promesa i de la seva fragilitat actual. La promesa, ens diu l'autora, pot ser una forma de rebel·lió que introdueixi la batalla pel valor de la paraula en un present incert i en un futur amenaçat. Un text esperançador en aquests temps incerts.

¡A la foguera', Carla Vall i Duran (Ara Llibres)

La cacera de bruixes no és cosa de contes o llegendes. Bona prova d'això és aquest llibre de Carla Vall que investiga i ens explica alguns dels judicis contra dones titllades de bruixes, com Enriqueta Martí, coneguda com la vampira del Raval. La tesi de l'autora és clara: no eren bruixes, eren dones que van patir fins a l'extrem la misogínia del poder.