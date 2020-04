Nou repunt de la pandèmia amb 306 morts i un miler d'infectats en un dia

Salut ha confirmat que aquest divendres han mort 306 persones, 170 més que aquest dijous, on la xifra havia anat a la baixa. Segons les xifres proporcionades per les funeràries, un total de 9.492 persones han mort fins ara a Catalunya amb la Covid-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 2.711 han mort a una residència, 108 a un centre sociosanitari i 549 al domicili. D'altra banda, s'han detectat 1.004 nous positius, 250 més que aquest dijous. Fins ara hi ha hagut un total de 47.633 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. A més, hi ha un total de 92.889 casos possibles d’infecció de coronavirus. En total, la xifra de positius confirmats i possibles casos és de 140.552.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.558 persones. A més, 2.711 han mort a una residència, 108 a un centre sociosanitari i 549 al domicili.

Pel que fa als casos ingressats de gravetat, s'han comptabilitzat 902 aquest divendres, 42 persones menys que ahir. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 27.075 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



Del nombre total de positius arreu del Principat, 7.758 són professionals sanitaris, mentre que 5.814 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.535 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 18.372 són casos sospitosos.



Les morts per coronavirus a l'Estat espanyol han baixat les últimes 24 hores amb 367 noves defuncions després de dies d'estancament (440 dijous, 435 dimecres i 430 dimarts). És la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març, segons ha comptabilitzat l'Agència Catalana de Notícies. Segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest divendres, ja hi ha 22.524 morts. El nombre d'altes diàries ha superat el de nous positius per primer cop des de l'inici de la crisi. S'han donat d'alta 3.105 persones mentre que hi ha 2.796 nous contagis confirmats amb prova PCR. El total de curats és de 92.355 i el nombre de positius confirmats per PCR és de 202.990. El total de positius confirmats amb PCR i també amb test d'anticossos eleva el total a 219.764 (6.740 més que dijous).