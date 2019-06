Els plens de constitució dels nous ajuntaments catalans han servit per escenificar canvis de govern, continuïtats que han estat penjant d'un fil fins el darrer moment i sorpreses d'última hora. Pel que fa al darrer apartat, sens dubte la notícia més destaca és l'acord a l'últim minut que hi ha hagut a Badalona, la quarta ciutat més poblada del Principat, que ha permès al socialista Álex Pastor retenir l'alcaldia i deixar Xavier García Albiol (PP), que lidera el major grup del ple -amb 11 dels 27 regidors- a l'oposició. Tot i que les assemblees de Guanyem i ERC a la ciutat -que van presentar-se conjuntament sota la candidatura de La Badalona Valenta- havien decidit presentar la cap de llista -i exalcaldessa- Dolors Sabater a la investidura, a última hora han retirat la candidatura i han votat Pastor, justament per evitar el retorn a l'alcaldia d'Albiol, qui va estar al capdavant de la ciutat entre 2011 i 2015.



Sabater, però, ha criticat la "irresponsabilitat" de Pastor per "portar al límit les converses". El PSC, de fet, va ser la tercera força més votada el 26-M, amb sis regidors, per darrere del PP i La Badalona Valenta, que en va sumar set. L'exalcaldessa ha assegurat que han canviat d'opinió per "responsabilitat" i per evitar que un polític "xenòfob" tingui l'alcaldia. El PSC en cap moment havia acceptat que Pastor no fos l'alcalde, malgrat el seu magre suport electoral. Fa un any que la formació ostentava l'alcaldia de la ciutat després de la moció de censura que va fer caure Sabater. Aleshores el PSC tot just comptava amb tres regidors i va arribar al poder gràcies al suport de PP i Cs. Albiol, de la seva banda, ha dit que novament hi ha hagut un "pacte de perdedors".



L'altre ajuntament important on el PP és primera força, Castelldefels, també ha viscut un acord a diverses bandes per impedir l'alcaldia del candidat del partit conservador, Manuel Reyes. En aquest cas, el pacte de govern inclou PSC, ERC i Movem -la marca dels Comuns- i l'alcaldia recau en la socalista Maria Miranda.

L'altre ajuntament important on s'ha escenificat un canvi d'última hora -i on hi ha hagut certa tensió al ple d'investidura- és Sant Cugat del Vallès, de 90.600 habitants i en mans de Convergència des del 1987. Tot just divendres al vespre, ERC, PSC i la CUP van segellar el pacte que s'ha formalitzat aquest dissabte al migdia, amb l'arribada a l'alcaldia de la republicana Mireia Ingla amb el vot de 13 dels 25 regidors del consistori. Junts per Catalunya, la força més votada amb nou regidors, presentava la candidatura de Carmela Fortuny, que rebia el suport de l'ANC del municipi, que defensava un acord independentista. De fet, durant el ple s'han escoltats crits d' «alcaldessa», d'una banda, i de «botiflers» i «155» per part dels detractors del nou acord, en part convocats per l'ANC.



En canvi, on no s'han tancat governs de canvi és a Girona o Reus, on també hi havia la possibilitat que JxCat perdés feus. A Girona, Marta Madrenas ha retingut l'alcaldia, només amb els vots dels nous regidors de JxCat. Guanyem (6), PSC (6) i ERC (4), que no van pactar un govern alternatiu, han votat els seus respectius candidats. En canvi, a Reus mantindrà l'alcaldia Carles Pellicer (JxCat), que a última hora va tancar un pacte amb ERC, la segona força del consistori. Pellicer, per tant, conserva el càrrec.



On sí que hi ha hagut canvis, tot i que se sabia des de feia dies, és a Lleida, on el republicà Miquel Pueyo ha estat investir paer, amb el suport de JxCat i El Comú de Lleida, mentre que el PSC -que ha tingut l'alcaldia 38 dels darrers 40 anys- passa a l'oposició. També ha estat escollit Pau Ricomà (ERC), en el seu cas com a alcalde de Tarragona, després de 12 anys amb Josep Fèlix Ballesteros al capdavant del consistori. Ricomà ha rebut els vots del seu partit -set regidors, els mateixos que el PSC-, JxCat (3), la CUP (2) i En Comú Podem. A Sabadell ha arribat al càrrec la socialista Marta Farrés, amb un acord amb Podem.