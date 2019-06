No hi ha hagut sorpresa i les bases de Barcelona en Comú s'han decantat per la proposta de la direcció i han avalat amb claredat l'opció de pactar un govern amb el PSC amb Ada Colau d'alcaldessa. La líder de la formació, per tant, serà reelegida aquest dissabte gràcies a la majoria absoluta que sumaran els 10 regidors del seu partit, els vuit del PSC i almenys tres del grup Barcelona pel Canvi - Ciutadans. D'aquesta manera, Ernest Maragall, candidat de la formació més votada a les eleccions municipals del 26 de maig -tot i que amb els mateixos regidors, 10, que els comuns-, quedarà a l'oposició.



En total, entre dijous i divendres han votat 4.042 persones a la consulta convocada per Barcelona en Comú, el que suposa una participació del 40,4% del cens d'inscrits. 2.887, és a dir, el 71,4% dels vots, s'han decantat per l'opció que implica un pacte de govern amb el PSC i Colau d'alcaldessa, que és justament la que va defensar explícitament la direcció de la formació; mentre que 1.155, el 28,6%, han preferit la que contemplava un pacte amb ERC i hauria convertit Ernest Maragall en l'alcalde de la ciutat. Per a Colau els resultats suposen un "aval claríssim" a l'aposta de la direcció, "i amb aquest mandat anem demà a la investidura".

En la compareixença en què s'han anunciat les dades, l'alcaldessa en funcions ha considerat que ha estat una "consulta exemplar" per prendre una decisió "difícil, que no era la que volíem inicialment". Fins a la celebració de la consulta, els comuns havien manifestat la voluntat d'articular un govern tripartit juntament amb Esquerra i el PSC, les dues formacions amb qui han mantingut converses les darreres setmanes, però que ha estat impossible pels "vetos creuats" entre els deos partits. En aquest sentit ha assegurat que manté la mà estesa per dialogar i entendre's amb ERC, un fet que veu necessari "tant a Barcelona com fora de la ciutat". Amb tot, també ha replicat les crítiques del seu candidat, Ernest Maragall, per manifestar que "tant de bo Esquerra hagués consultat sobre la proposta del tripartit a les seves bases, potser ara no estaríem així".



Conscient que arribarà a l'alcaldia amb els vots de Valls, Colau ha insistit que no ha estat en contacte amb ell durant aquestes setmanes i que, en qualsevol cas, "sobre els seus vots només pot respondre ell".