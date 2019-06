12 anys després, el PSC perdrà l'alcaldia de Tarragona. Després de ser la formació més votada a les eleccions municipals del passat 26 de maig tot i perdre dos regidors, la formació ha vist com ERC ha aconseguit reunir els suports suficients perquè el seu alcaldable, Pau Ricomà, rellevi Josep Fèlix Ballesteros al capdavant de l'Ajuntament. ERC va sumar set regidors als comicis -els mateixos que el PSC- i va quedar-se a menys de 500 vots de convertir-se en la primera força a la ciutat, un resultat històric.



La formació independentista ja s'havia garantit el suport de Junts per Catalunya (3 regidors) i la CUP (2) i aquest dilluns al vespre va rebre també els d'En Comú Podem (2), que va aprovar validar el canvi de govern en una assemblea. Per tot plegat, Ricomà sumarà els 14 vots necessaris per obtenir la majoria absoluta en el ple de constitució de l'Ajuntament, que se celebrarà dissabte. Tarragona va ser una de les poques grans ciutats on el PSC va perdre suport a les eleccions locals. El fracàs absolut dels Jocs del Mediterrani i l'ombra de la corrupció del cas Inipro han passat factura a Ballesteros.

L'assemblea d'En Comú Podem va mostrar un suport rotund al canvi de govern, ja que 77 persones van decantar-se per votar a favor de Ricomà, mentre que només una va validar l'opció d'abstindre's i, per tant, permetre la continuïtat de Ballesteros a l'alcaldia. A més a més, cinc van optar per abstenir-se. Amb tot, però, va haver-hi certa polèmica, perquè més d'una desena de membres de Podem van considerar que l'assemblea no era l'òrgan on posicionar-se i van marxar abans de la votació. Defensen que han de celebrar una assemblea pròpia per decidir el posicionament de la formació.

Un dels dos regidors d'En Comú Podem és Hermán Pinedo, alhora secretari general de Podem a la ciutat de Tarragona, que és a qui li han demanat la convocatòria d'una assemblea ciutadana de la formació per posicionar-se. Es dona el cas, però, que Pinedo sí que va participar a la votació d'En Comú Podem, va votar a favor de donar suport a Pau Ricomà i a més a més va ressaltar que el resultat era "definitiu".