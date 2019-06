A dos dies del ple d'investidura de Barcelona, tot apunta que l'alcaldessa en funcions, Ada Colau, revalidarà el càrrec amb un acord amb el PSC i els vots d'almenys una part del grup Barcelona pel Canvi - Ciutadans, que lidera Manuel Valls. Ara bé, en tot cas ho hauran de decidir les bases de Barcelona en Comú. En roda de premsa, Colau ha anunciat la consulta que els inscrits a la formació hauran de consultar fins demà divendres: "Amb quina d'aquestes opcions estaries d'acord?". Opció A: "Acord de Govern entre Barcelona en en Comú i PSC, amb Ada Colau d'Alcaldessa". Opció B: "Acord de govern entre ERC i Barcelona en Comú, amb Ernest Maragall d'alcalde".



La consulta, que ja està activa i que es tancarà divendres a les 17.00 h, arriba després que la coordinadora del partit tanqui files al voltant d'un d'aquests pactes: revalidar l'alcaldia d'Ada Colau, si cal, amb els vots del conservador Manuel Valls. "No ens hauríem imaginat mai trobar-nos aquesta situació. Ens ha fet debatre, ens ha fet dubtar, però finalment hem arribat a una conclusió: no hem de renunciar a governar". En definitiva, les bases dels comuns a la capital catalana, prop d'uns 10.000 inscrits, hauran de decidir si volen la seva candidata d'alcaldessa o no.



Els comuns posen per davant mantenir l'alcaldia, un fet que consideren de gran rellevància "no només simbòlica, sinó també executiva": "La nostra elecció no és entre ERC i el PSC, és sobre l'alcaldia. És clau per marcar les prioritats i per impulsar les nostres polítiques socials", ha argumentat. Colau ha assegurat que l'acord de Govern amb els socialistes arribaria després del ple d'investidura: "No farem cap acord precipitat, no hem parlat de cartipassos, no hi ha cap repartiment de càrrecs", ha asseverat.



Sobre l'acceptació dels vots de Valls ha assegurat que "no els farà modificar" les seves posicions: "Seguirem defensant polítiques valentes com la regulació del turisme, intervenir en el mercat d'habitatge, seguir demanant la llibertat dels presos o la fi de la judicialització de la política". Colau ha reconegut les "contradiccions" a les quals aquesta decisió els aboca, però defensen no voler ser una força "testimonial": "Si hem fet una formació política per entrar a les institucions, és perquè volem transformar-les i fer polítiques que millorin la vida de la gent. Vam entrar per guanyar".



Colau, però, ha insistit en la seva predilecció per un tripartit progressista, pel qual asseguren que seguiran batallant perquè es pugui formar avançada la legislatura. De la mateixa manera, ha insistit que prevaldran els acords amb el PSC i ERC per fer pactes puntuals al llarg del mandat. La direcció de BeC assegura que "acataran" els resultats de la consulta a les bases, encara que això els porti a una contradicció -poc probable- entre l'elecció dels inscrits i les preferències de la direcció.

