Últimes hores frenètiques per tancar els darrers acords abans de les sessions de constitució dels ajuntaments, que se celebraran dissabte. Tot i les directrius nacionals dels partits, la realitat és que a nivell local es tanquen pactes de -quasi- tot tipus, inimaginables a d'altres administracions. Un dels més que possibles exemples és el de Figueres. La capital de l'Alt Empordà, que supera els 46.000 habitants, està a prop de tancar un acord a quatre bandes que deixaria Junts per Figueres -la formació hereva de CiU- sense una alcaldia que ha tingut del 1979 al 1995 i del 2007 fins al 2019. L'assemblea d'ERC de la localitat va donar aquest dimecres al vespre el vistiplau a un acord a quatre bandes amb el PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres, que permetrà sumar 11 regidors i que la republicana Agnès Lladó sigui l'alcaldessa de la ciutat.



Si l'acord no es torça a les properes hores, Lladó rellevarà al càrrec Jordi Masquef, alcalde en funcions i candidat de Junts per Figueres, la força més votada a les eleccions del 26 de maig, amb vuit regidors. ERC en va sumar 5, mentre que el PSC en va obtenir 4, i Guanyem Figueres -la confluència liderada per la CUP- en té un, com Canviem Figueres, una plataforma veïnal.

No serà l'únic acord que inclogui ERC i PSC per deixar fora l'espai postconvergent del govern. Mentre que sembla descartat que això succeixi a Girona, on tot apunta que Marta Madrenas retindrà l'alcaldia -ERC ha dit que vol un pacte que inclogui Guanyem, on hi ha la CUP, i Junts, mentre que Guanyem, en canvi, vol un govern només amb ERC i amb el suport del PSC a la investidura del seu candidat, Lluc Salellas-, encara es negocia perquè sigui possible a Reus i Sant Cugat del Vallès.



A Reus, ERC aspira a un govern amb la CUP, que tindria nou regidors, però que rebi els vots també del PSC per a la investidura de Noemi Llauradó, de manera que obtindria una majoria absoluta de 15 regidors i JxCat, que en té set, quedaria a l'oposició. A Sant Cugat la CUP defensa un acord tripartit amb ERC i PSC per arribar a la majoria de 13 regidors i deixar JxCat (9) a l'oposició. L'espai convergent governa a la ciutat des del 1987, però ara mateix sembla complicat que es tanqui el pacte alternatiu.