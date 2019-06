A l'espera dels resultats de la consulta a les bases de Barcelona en Comú, i sempre que no hi hagi una sorpresa monumental i es decantin per un pacte amb ERC, Ernest Maragall ja assumeix que no serà l'alcalde de Barcelona i, per tant, farà oposició a Ada Colau. "Governarem des de l'oposició, si fos el cas", ha manifestat un Maragall visiblement decebut en una roda de premsa celebrada a la seu nacional de la formació. Un cop l'alcaldessa en funcions ha manifestat que la seva aposta personal és ara mateix un pacte amb el PSC que li permeti revalidar l'alcaldia, l'alcaldable republicà ha assegurat que "avui han caigut totes les caretes. Avui Colau ha reconegut que la proposta del tripartit [amb PSC i ERC] era només un instrument tàctic per guanyar dies, temps i espai. I també ha fet evident que l'única qüestió era l'alcaldia".



Maragall, que mantindrà la seva candidatura a la investidura i, malgrat tot, assegura que fins dissabte conservarà la disposició a negociar, ha assegurat que se sent "decebut" per l'actitud dels Comuns. "No hi ha hagut honestedat entre la relació política entre Barcelona en Comú i ERC", ha assegurat, per afegir que no han rebut "cap resposta", ni verbal ni escrita, de les diferents propostes que el seu partit ha fet arribar: "el projecte d'un govern progressista, el lideratge compartit o el govern al 50-50".



Així mateix, ha criticat que a la consulta a les bases dels Comuns no hi hagi cap menció a Manuel Valls, que ha de tenir un paper imprescindible si Colau vol ser escollida alcaldessa, ja que amb els vots de BComú i PSC no sumen els 21 regidors necessaris per assolir la majoria absoluta. "És fals que la coincidència amb el senyor Valls quedi reduïda a dissabte, ho comprovarem amb decisions" posteriors, considera. Maragall creu que hi ha hagut "una acció contra l'independentisme i contra ERC i contra l'interès general del millor govern progressista que podia haver-hi".



Finalment, també ha fet una crida a les bases de Barcelona en Comú perquè tinguin clar que si tira endavant el govern amb el PSC, i amb el suport inicial de Valls, s'estarà "tergiversant" i "traint" el "sentit del seu vot". En aquest sentit, ha exposat que si, pel que fos, l'opció de la direcció del partit de Colau no fos avalada per la militància, seria una oportunitat per obrir el "diàleg sincer" que ara no ha existit.

Una estona abans que Maragall també ha comparegut Jaume Collboni, el líder local del PSC. Les seves paraules han estat diametralment oposades i a grans trets s'ha limitat a mostrar-se disposat a votar Colau dissabte malgrat que encara no hi hagi un acord tancat amb el seu partit. Sí que ha afegit, però, que les converses per formar un govern entre Barcelona en Comú i el PSC van "en la bona direcció" i ha agraït a Colau que hagi estat "clara i explícita" en la seva preferència per un acord entre els dos partits.