Ernest Maragall no renuncia a ser l'alcalde de Barcelona, tot i que ara mateix sembla complicat que Ada Colau no aconsegueixi els suports necessaris per revalidar el càrrec. En una compareixença de premsa celebrada a la seu formació d'ERC, Maragall ha anunciat que presentarà la seva candidatura a l'alcaldia i que ho farà "demanant el vot a les forces polítiques amb les que podem compartir projecte ciutat i un compromís amb els drets i les llibertats». De manera explícita ha subratllat que està "decidit a treballar fins a l'últim moment per un acord de govern amb Barcelona en Comú".



Quan resten menys de quatre dies per a la constitució de l'Ajuntament, i amb una Colau que ja ha anunciat la presentació de la seva candidatura a l'alcaldia -que, en principi, comptaria amb els vots del PSC i d'una part de Barcelona pel Canvi – Ciutadans per assolir la majoria absoluta de 21 escons-, Maragall ha demanat reprendre les negociacions formals amb Barcelona en Comú i l'ha emplaçat a reunir-se, si pot ser demà mateix, en una taula en què acceptaria la presència del PSC. Això sí, no es planteja en cap cas un hipotètic de govern tripartit que inclogui els socialistes, tal com voldria Colau. Bàsicament, la presència del partit de Jaume Collboni serviria per "fer la verificació oberta i transparent de perquè estem tan lluny del PSC i perquè és impossible aquest acord de govern", ha afegit.

L'alcaldable d'ERC també ha comentat que no han rebut cap resposta dels Comuns dels dos documents programàtics que els han fet arribar i als que s'afegirà la proposta d'organització municipal que ha anunciat avui. Esquerra planteja un consistori dividit en sis àrees: Presidència i Relacions Internacionals; Cohesió social; Règim intern, districtes i espais públics; Urbanisme i transició energètica; Impuls i desenvolupament econòmic; i Educació i Cultura. En cap moment, diu, s'ha ofert un repartiment dels anys d'alcaldia, més enllà del que hagi aparegut a la rumorologia, però sí que ha posat èmfasi en què aposten perquè el govern entre ERC i Bcomú tingués un "lideratge compartit" entre ell i Colau. Així mateix, ha assegurat que voldrien aprofundir en un acord marc "per treballar des del primer dia les desigualtats, l'habitatge, l'emergència climàtica, la mobilitat, la governança metropolitana,...".



L'altre gran àmbit que prioritza ERC és el que anomena "drets i llibertats" i que resumidament significa treballar des de la ciutat per "l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la celebració d'un referèndum d'autodeterminació". Per tot plegat, Maragall considera que amb Bcomú poden compartir el programa "al 100%" i per això ha demanat a Colau "asseure's de nou i concretar". Tot apunta que encara es viuran algunes reunions importants d'aquí a dissabte per enllestir el capítol per formar un nou govern a Barcelona, amb les eleccions del 26 de maig com a prolegomen imprescindible. Ara mateix, Colau parteix com a favorita per assolir l'alcaldia, però en la política catalana mai es poden descartar els girs de guió, per més inesperats que puguin semblar.