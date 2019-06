Si no fructifica una negociació exprés en les properes 24 hores, l'expresident del PP a Catalunya Xavier García Albiol tornarà a ser alcalde de Badalona, quatre anys després de deixar el càrrec. La clau, sempre que no hi hagi un canvi d'última hora, és la manca d'entesa entre La Badalona Valenta -la coalició de Guanyem i ERC- i el PSC per tancar algun tipus d'acord. Albiol va liderar la llista més votada a les eleccions municipals, amb 11 regidors, mentre que La Badalona Valenta en va sumar set i el PSC, sis. Badalona en Comú, amb dos, i Junts per Catalunya, amb un, completen el ple.



Aquest divendres al migdia, els números u i dos de La Badalona Valenta, Dolors Sabater i Oriol Lladó, han anunciat que votaran la primera a la investidura i han denunciat "l'enrocament" i l'"immobilisme" del PSC, que en les dues darreres setmanes només ha plantejat que el seu cap de llista -i alcalde en funcions-, Álex Pastor, fos escollit alcalde. Els socialistes, però, obvien que ni tan sols són la primera força dins del camp progressista.



Les assembles de Guanyem i ERC, celebrades dijous al vespre, van decantar-se per mantenir la candidatura de Sabater, alcaldessa de la ciutat entre 2015 i 2018, quan va perdre el càrrec per una moció de censura presentada per Pastor i avalada, precisament, per García Albiol.

En qualsevol cas, Sabater i Lladó han insistit en la voluntat de mantenir les negociacions obertes fina a última hora per evitar que l'expresident del PP recuperi un càrrec que va tenir entre 2011 i 2015 i han arribat a oferir la partició de l'alcaldia al PSC, de manera que cada formació la tingui dos anys. "No és que no s’hagin mogut, és que no han dialogat ni han explorat possibilitats", ha assegurat Sabater sobre el PSC. Oriol Lladó hi ha afegit que finalment no hi ha una entesa, "són ells que hauran de donar explicacions a la ciutadania". L'exalcaldessa i líder de Guanyem no ha amagat que l'acord és "gairebé impossible" i ha comentat que té garantit el vot del regidor de JxCat, David Torrents.



En canvi, qui no s'ha pronunciat és la líder de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, que ha demanat una reunió d'urgència entre el seu partit, el PSC i La Badalona Valenta per sortir de l'atzucac. En qualsevol cas, Llauradó va supeditar el suport a Sabater o a Pastor a un acord previ entre les dues llistes, que de moment no ha arribat.