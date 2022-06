Una nova esperança per a les milions de dones afectades per la Síndrome de l’Ovari Poliquístic

Els hospitals Sant Joan de Déu de Barcelona i Dr. Josep Trueta de Girona recluten, des del 16 de juny, participants per a un nou assaig clínic que avaluarà un tractament pioner per a la Síndrome de l’Ovari Poliquístic (SOP). Es tracta del primer medicament específic per a aquesta patologia, que afecta entre el 5 i el 10% de les dones en edat fèrtil i que, fins ara, no tenia tractament més enllà de les pastilles anticonceptives que n’eviten els símptomes.

La SOP afecta entre el 5 i el 10% de les dones en edat fèrtil

L’assaig clínic s’emmarca en un projecte europeu anomenat SPIOMET4HEALTH, una iniciativa que té com a objectiu proporcionar un tractament innovador per a adolescents i adultes joves amb la SOP. Després d’anys de recerca, la solució que proposen es basa en un comprimit diari que és una combinació de tres fàrmacs -espironolactona, pioglitazona i metformina- per combatre els símptomes de la síndrome i aturar-ne el desencadenament per evitar problemes futurs com la infertilitat.

Què és la SOP?

La Síndrome de l’Ovari Poliquístic és l’alteració endocrina més freqüent en dones en edat reproductiva i presenta símptomes molt diversos, entre els quals destaquen els cicles irregulars o l’absència de regles durant períodes llargs, acne, excés de borrissol, índex de la massa corporal (IMC) elevat, tendència a l’obesitat o dificultats per quedar-se embarassada. De fet, la comunitat mèdica assenyala que, en el cas de tenir-ne almenys dos d’ells, caldria sol·licitar una cita per millorar la qualitat de vida de les pacients.



La SOP acostuma a aparèixer de jove, després de pocs anys d’arribar la menstruació. Rita Malpique, gestora científica d’SPIOMET4HEALTH, afirma que no és difícil d’aconseguir el diagnòstic, ja que les persones que el pateixen presenten uns nivells elevats d’hormones masculines (andrògens). A més, remarca que cal ser conscient que la síndrome és diferent a tenir ovaris poliquístics, ja que aquests tenen un origen ginecològic, mentre que la SOP és hormonal.

Les pastilles que es prenen fins ara "simplement alleugereixen els símptomes de la SOP, sense incidir en la patologia en el seu si"

Fins ara, el 98% de les dones afectades per aquesta alteració, que en total són aproximadament 110 milions arreu del món, prenen anticonceptius orals per controlar-ne el conjunt de símptomes. Malpique assenyala que aquestes pastilles no els tracten sinó que "simplement els alleugereixen, sense incidir en la patologia en el seu si". Aquesta solució provoca que a llarg termini les pacients siguin susceptibles de patir problemes vasculars, obesitat del tipus II i, sobretot, infertilitat. En conseqüència de tot plegat, des del projecte calculen que prop del 40% de les dones amb SOP experimenten depressió o ansietat.

Revertir les alteracions associades a la SOP

"Et trobes dones adultes joves d’uns trenta anys que no es poden quedar embarassades a causa de la Síndrome. Quan els la van diagnosticar, van marxar contentes cap a casa amb les seves pastilles anticonceptives que els alleujaven els símptomes, però com que no els aturaven la condició, ara presenten problemes greus", lamenta Malpique.



Per aquest motiu, SPIOMET4HEALTH, finançat per la Comissió Europea, ha posat en marxa un tractament innovador en l’estudi d’aquesta patologia a través d’un assaig clínic internacional -on participen 17 socis de nou països diferents- que elimina els símptomes i reverteix les alteracions associades a la SOP, a través d’una pastilla que inclou tres medicaments que fa dues dècades o més que són comercialitzats i que, juntament amb un estil de vida saludable, podrien normalitzar les hormones i l’ovulació.

La primera fase d’aquest assaig va consistir a provar l’eficàcia i la bioequivalència de la tripastilla en comparació amb l’eficiència dels tres fàrmacs per separat. Estudis anteriors desenvolupats per la Fundació i l’Hospital Sant Joan de Déu i la Katholieje Universiteit Leuven havien identificat aquest nou tractament amb les pastilles per separat, però amb algunes limitacions.

A la fase II de l'assaig hi poden participar noies d'entre 12 i 24 anys

En aquests moments, la fase II de l’assaig ja s’ha posat en marxa. L'Estat espanyol, Itàlia, Dinamarca, Turquia, Àustria i Noruega recluten un total de 364 noies per avaluar el tractament que abordi d’arrel la causa de la síndrome. A Espanya, els dos hospitals que hi participen són l’Hospital Sant Joan de Déu, on es tractaran 70 pacients, i l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI), on es farà el seguiment a 46. En poden prendre part noies entre 12 i 24 anys que tinguin menstruacions irregulars, excés de borrissol corporal i/o acne persistent. Les persones interessades poden contactar amb l’equip investigador a través d'aquesta web.

Malpique fa palès que l’estudi es duu a terme entre adolescents i dones joves perquè "és la millor opció per tractar el problema el més aviat possible i evitar la impossibilitat de quedar-se embarassades en uns anys". El tractament d’aquesta segona fase es realitzarà durant un any, i es controlarà la pacient sis mesos més, per constatar els canvis que es produeixin durant i després de la medicació. "Si tot va bé, d’aquí a quatre anys iniciarem la fase III, que permetrà l’explotació d’aquest nou enfocament per tota Europa", detalla la gestora.



Seria un avenç molt gran en el camp de la medicina cap a la dona i Lourdes Ibáñez, cap de l’equip investigador de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, considera que "aquest projecte és molt important perquè, si es confirma l'efectivitat de la medicació, s'aconseguirà per primera vegada revertir de manera permanent les complicacions associades a la Síndrome de l'Ovari Poliquístic, com ara infertilitat, diabetis i baixa autoestima".