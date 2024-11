Nova Esquerra Nacional reuneix 1.500 avals per presentar-se al congrés d'ERC 

Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs i Alba Camps, ha reunit 1.500 avals aquest divendres per poder presentar-se al congrés d'ERC del proper 30 de novembre i liderar el partit. Una xifra que consideren "un èxit" després d'un mes i mig de conèixer-se la proposta de candidatura. Representa gairebé un 20% de la militància d'ERC.

Xavier Godàs i Alba Camps, les dues cares visibles de la candidatura propera a Marta Rovira, han afirmat que "els avals ens permeten presentar-nos, però el nostre objectiu és vèncer el 30N". Aquest dissabte Godàs farà una conferència per desgranar el seu programa a Vilassar de Dalt. Els avals mínims per passar el tall són 412, el 5% de la militància del partit.

Per la seva banda, la candidatura Foc Nou, amb Helena Solà i l'exconseller Alfred Bosch al capdavant, finalment ha aconseguit reunir els avals necessaris per presentar-se al congrés i n'han presentat mig miler.

La candidatura de Recuperem ERC, liderada per Xavier Martínez Gil i Àngel Ruiz, no ha aconseguit passar el tall. Denuncien "joc brut" i lamenten que la Comissió de Garanties va trigar 12 dies en resoldre la impugnació que, segons diuen, l'entorn de Militància Decidim va interposar contra la seva candidatura. Per això, no donaran suport a cap altre llista i insten els militants a abstenir-se en les votacions.

Un miler d'avals menys que Junqueras i Alamany

Aquest divendres era l'últim dia que tenien les diferents candidatures per presentar els avals. Dijous ho va fer Militància Decidim, la candidatura d'Oriol Junqueras per tornar a liderar ERC. En aquest cas, Junqueras, juntament amb Elisenda Alamany, han aconseguit un miler d'avals més que Nova Esquerra Nacional.

Militància Decidim ha recollit 2.577 avals, és a dir, un de cada tres militants d'ERC avala Junqueras i el seu equip per tornar a liderar el partit. Dit d'una altra manera, un 31% dels 8.300 afiliats a ERC dona suport a Junqueras, acompanyat d'Elisenda Alamany, candidata a la secretaria general, i Oriol López, també candidat en la seva executiva.