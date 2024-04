Nova jornada de protesta del personal de Parcs i Jardins per la imposició del torn de tarda per fer front a la sequera



Els treballadors denuncien que els canvis d'horaris aplicats per l'Ajuntament de Barcelona arran de les modificacions en el reg de la ciutat amb aigua freàtica "trasbalsa" la conciliació i no té en compte si la feina "és efectiva o no"