Nova protesta dels treballadors de la cultura, que urgeixen el Govern a compensar les cancel·lacions

Un centenar de treballadors de la cultura han protagonitzat aquest dijous una nova protesta contra les restriccions del Govern i per reiterar que les ajudes al sector són "insuficients". Representants de col·lectius, associacions professionals i sindicats han llegit un manifest que expressa una "profunda indignació i desacord" amb les decisions preses i, entre altres demandes, exigeix el pagament de totes les actuacions cancel·lades o ajornades des del març. Els signants demanen la reobertura immediata i clamen que en un context de "màxima vulnerabilitat i aïllament social" els espais culturals són "imprescindibles". La protesta ha coincidit amb la congelació de les ajudes destinades, entre altres, als professionals de la cultura.



Paral·lelament, l'Assemblea de Treballadores de la Cultura ha convocat un acte "litúrgic, artístic i reivindicatiu" aquest divendres a les 19h a l'església de Santa Anna de Barcelona. L'acte, que es retransmetrà en streaming, tindrà un aforament màxim de 100 persones i en la convocatòria els impulsors expliquen que "l’Hospital de Campanya de Santa Anna es vol solidaritzar amb la justa reivindicació de la cultura com a bé essencial tot reclamant també l’obertura de les sales i fent-se ressò del sentir de molts creients". "La cultura, com les escoles i les esglésies, s’ha mostrat segura i –com diu el Síndic de Greuges– necessària per al benestar emocional de la ciutadania", afegeix el text.

L'Assemblea de Treballadores de la Cultura, sindicats de tècnics de l'espectacle i el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC), el col·lectiu Dones Visuals, l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC), o els Guionistes Associats de Catalunya (GAC), són alguns dels signants del manifest, que es va publicar dilluns juntament amb la convocatòria de la protesta en què molts d'ells han participat aquest dijous al matí. Paral



Bernat Hernández, per part del sindicat SMAC, s'ha referit des de la plaça Sant Jaume a la congelació per part de Treball de les ajudes que s'havien de començar a atorgar aquest dijous perquè el Govern busca un format alternatiu al vigent. "S'ha congelat i no entenem el perquè", diu, tot i que al seu parer aquestes ajudes en tot cas eren insuficients per compensar l'aturada prolongada de l'activitat al sector: "M'agradaria saber quanta gent pot viure des del març amb una única ajuda directa de 750 euros".

Pagament de les actuacions cancel·lades

És per això que demanen no només un major finançament públic per al sector (2% del pressupost) i mesures de més "llarg recorregut" per estabilitzar-lo sinó també, en l'immediat, accés "directe" a l'ajuda per cancel·lacions i "el pagament íntegre de totes les actuacions cancel·lades o ajornades per les mesures restrictives". Els signants també interpel·len el Govern de l'Estat, i l'insten a agilitzar "urgentment" els tràmits del servei públic d'ocupació amb relació als ERTO i ampliï les ajudes estatals específiques per a cultura.