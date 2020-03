Nova protesta dels treballadors de Nissan a Barcelona per exigir un pla de futur

Un miler de treballadors de Nissan s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar un pla de futur per a les plantes de l'empresa a Catalunya. La protesta, que estava prevista dins del parc de la Ciutadella, no s'ha pogut dur a terme allà perquè s'ha negat l'accés al Parlament als manifestants, segons denuncien els activistes. Així doncs, la protesta ha arrancat des de l'encreuament entre el passeig Picasso i l'avinguda del Marqués d'Argentera, i estava encapçalada per una pancarta amb el lema "Nissan: prou mentides! Exigim un futur real". Els activistes han cridat consignes com ara "Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra'" "Barcelona, escolta, la Nissan està en lluita" i "No ens miris, uneix-te".



En declaracions als mitjans, el president del comitè d'empresa, Juan Carlos Vicente, ha criticat que no han pogut manifestar-se davant del Parlament i, per això, han decidit no entrar a l'edifici tot i que alguns treballadors estaven acreditats. Sobre la reunió del dimarts amb el Govern, ha dit que els hi van manifestar el seu suport i han celebrat poder ajuntar tots els partits polítics en un "front comú".



Tot i això, el secretari general de Nissan a UGT, Javier Hernández, també ha retret que no se'ls hi ha deixat entrar al recinte del Parc de la Ciutadella. "Això és opressió, no deixar als companys expressar una causa justa pacíficament", ha declarat. En aquest sentit, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha assenyalat per xarxes socials que ha sentit vergonya de les institucions. "Grups parlamentaris i Govern donant suport de "boca" a treballadors/es de Nissan i tancant les portes del Parc Ciutadella tractant-nos com a delinqüents", ha denunciat.

La piulada de Pacheco fa referència a la declaració de suport a la plantilla de Nissan que el Parlament de Catalunya ha aprovat avui "davant la incertesa del futur de les diferents plantes" en què demana als responsables de la multinacional que "mantinguin" la base de les operacions industrials a Catalunya i busquin "solucions" per "garantir" la producció de la planta de la Zona Franca.



En la mateixa afirmació també insta als representants dels treballadors a participar activament en la negociació entre els governs i la direcció de l'empresa, "amb la voluntat explícita" d'intentar trobar una "solució satisfactòria", d'evitar la pèrdua de llocs de treball i de "complir els acords previs", tot reconeixent el "gran esforç" que la plantilla ha fet "en els darrers anys".