Noves iniciatives per conèixer els escenaris i les històries de la Batalla de l'Ebre

L'Enric Ubalde és de Corbera d'Ebre de tota la vida. Té 31 anys i fa un any i mig va decidir deixar la seva feina com a educador social per engegar un projecte per reivindicar un dels episodis més importants de la Guerra Civil espanyola: la batalla de l'Ebre. L'Enric organitza rutes guiades pels espais que han quedat d'aquells combats, des de les trinxeres i refugis antiaeris que encara es conserven a les parts més altes de la Terra Alta, fins al Poble Vell de Corbera, un municipi que va ser completament arrasat per les tropes feixistes, juntament amb l'aviació italiana i la legió Còndor. Tot un símbol de què van suposar els bombardejos de l'exèrcit de Franco a aquesta zona de Catalunya.

El projecte rep el nom de Marcats pel 38, "per la doble marca que va deixar aquest episodi al territori: la física i l'emocional. L'objectiu de la iniciativa no només és explicar què va passar a la Terra Alta durant la Guerra Civil. "Volem reivindicar el patrimoni històric d'una de les comarques més importants a escala estratègica durant la guerra, i ho volem fer a través de les històries dels civils que la van viure en primera persona", comenta l'Enric.

Els municipis de la Terra Alta encara conserven nombroses restes de trinxeres i refugis que s'amaguen entre els boscos i turons, així com restes de metralla que va deixar la Batalla de l'Ebre. A Vilalba dels Arcs s'hi van produir successos tràgics; la Fatarella acull una imponent línia fortificada per a protegir la retirada de les tropes. Batea, Bot, Corbera d'Ebre, Gandesa, el Pinell de Brai... Tots amaguen milers d'històries per explicar.

Una de les trinxeres que es van construir durant la batalla de l'Ebre a la Terra Alta. — Cedida

"La gent que som de la Terra Alta, des dels més joves als més grans, encara tenim molt present el que va representar la batalla de l'Ebre", assegura l'Enric. Ell mateix comenta que ha crescut amb les històries que li contaven els seus avis d'aquella època. "Tots tenim familiars que van viure la Guerra Civil. Però aquí, el terreny va quedar molt marcat. Als camps de cultiu encara s'hi troba metralla i a les zones més altes de la comarca hi ha túnels, refugis i trinxeres. Aquesta marca física -destaca l'Enric- és el que ha provocat que més de vuitanta anys després, els fets d'aquells mesos encara estiguin molt presents a l'imaginari col·lectiu dels que vivim a la Terra Alta", afirma l'Enric.

"Als camps de cultiu encara s'hi troba metralla i a les zones més altes de la comarca hi ha túnels, refugis i trinxeres"

A les rutes guiades, l'Enric centra les seves explicacions amb el que ha anat escoltant de la gent gran i amb el que ha documentat el seu avi. "El meu padrí, que era pagès, aprofitava els caps de setmana per entrevistar a persones del poble que van viure els combats i la postguerra, uns anys especialment durs i que els llibres d'Història no expliquen amb detall. La Batalla de l'Ebre no seria res sense les històries de la gent que la va viure", comenta.

"Una de les històries que més impacte als visitants, i que ha fet caure la llàgrima a més d'un, és la del Soldat Alt", assenyala l'Enric. Durant la batalla de l'Ebre van venir soldats de més de 50 nacionalitats a lluitar per la República. En un dels bombardejos de l'aviació franquista, un nen de Corbera d'Ebre es va amagar sota unes runes a prop del dipòsit d'aigües municipal, amb tanta mala sort que una bomba va caure-hi al damunt, provocant un corrent d'aigua que arrossegava tot el que es posava pel davant.

Per sort, un soldat canadenc de les Brigades Internacionals el va agafar de la mà i li va salvar la vida. Aquell fet va marcar al petit, que només recordava que era canadenc i molt alt. Un cop acabada la guerra, el pare de nen va començar a buscar a l'home per donar-li les gràcies, si havia aconseguir sobreviure. Una cerca que va continuar el fill després de la mor del seu pare. Quasi 40 anys després d'aquell dia, el jove va aconseguir trobar al 'soldat alt' a través d'un grup d'excombatents.

Creix el turisme bèl·lic a la zona

Iniciatives com Marcats pel 38 o Terra Enllà, una empresa que també ofereix visites guiades, han anat agafant protagonisme en els últims anys. El Consell Comarcal de la Terra Alta assegura que aquest estiu ha augmentat el nombre de visitants que s'han interessat per aquest tipus d'experiències culturals, sobretot el turista nacional i francès. "Aquests projectes són clau per dinamitzar el turisme en una comarca envellida i despoblada com la Terra Alta", comenten fonts del Consell.

"Hi ha desenes de trinxeres i refugis de difícil accés espectaculars, però que no són accessibles degut al pas del temps"

Precisament una de les raons que va portar a l'Enric a llançar-se a la piscina i posar en marxa el projecte va ser la falta d'oferta turística de qualitat en aquest àmbit. "La batalla de l'Ebre té molt de potencial i crec que s'està explotant poc, i molt superficialment. Hi ha desenes de trinxeres i refugis de difícil accés espectaculars, però que no són accessibles degut al pas del temps". comenta.

Un dels refugis de la batalla de l'Ebre que es conserven a la Terra Alta. — Cedida

Marcats pel 38, juntament amb associacions com Lo Riu, Cota 402 i Poble Vell, col·labora en la recuperació de trinxeres o refugis abandonats per explicar in situ la batalla de l'Ebre. "No hem tocat ni una pedra, simplement els hem netejat de brutícia i vegetació salvatge", detalla l'Enric, que al mateix temps lamenta que amb el pas dels anys s'ha intentat esborrar la petjada que va deixar aquest episodi al territori, "ja sigui per abandonament o per la instal·lació de parcs eòlics". "Cal preservar-ho i posar-ho en valor", assegura l'Enric. .