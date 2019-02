Nuet presenta una campanya per sufragar els costos del judici de l'1-O

El coordinador general d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), exmembre de la Mesa del Parlament i diputat de Catalunya en Comú Podem, Joan Josep Nuet, és un dels encausats dels 'judicis del procés'. La Fiscalia acusa Nuet de delicte de desobediència i demana per a ell una multa de 30.000 euros. És per això que la Fundació l’Alternativa, vinculada a EUiA, ha engegat la campanya #TotsSomNuet, sota el lema “Davant la repressió, solidaritat!”, amb l’objectiu de recaptar fons per cobrir les despeses de la defensa de Nuet.



Nuet ha explicat que fins al moment EUiA ha costejat els advocats que preparen la seva defensa, i davant la recent polèmica sobre si el diputat reprovava que Catalunya en Comú Podem no s’hagi ofert a assumir aquestes despeses, Nuet ha volgut evitar el conflicte: “S’ha creat una polèmica que no vull atiar. No tinc res a recriminar al partit i, de fet, estic molt satisfet amb la seva actitud".

"La campanya dels judicis és la campanya de la democràcia", ha dit Nuet, que ha recalcat la importància d’arribar a la "diversitat de Catalunya, fent campanya especialment en aquells barris on aquesta qüestió no hi és tan present, i així teixir noves i àmplies majories contra la repressió". "El futur l’hem de fer sumant les visions de tots els qui som republicans", ha sentenciat el diputat.



En aquest sentit, Nuet ha dit que "els judicis del procés marcaran un abans i un després a Catalunya, com ho va fer la sentència de l’Estatut l’any 2010", i s’ha mostrat "convençut que si tenim en compte la pluralitat de Catalunya, arribarem a celebrar un referèndum d’autodeterminació".



Personalitats de procedències diverses com l’expresident del Parlament de Catalunya Ernest Benach, l’exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater, el secretari general d’UGT, Camil Ros, o el portaveu d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, entre d’altres, han assistit a l’acte de presentació de la campanya i Nuet s’ha mostrat "emocionat en veure que la diversitat de Catalunya està representada en aquesta sala", i ha afegit: "Aquesta és la fotografia que molts volem per Catalunya".

Sobre el seu imminent judici, l’exmembre de la Mesa del Parlament ha expressat que es tracta d’una "oportunitat" per arribar a aquestes àmplies majories transversals. Al seu costat, la diputada dels comuns, Elisenda Alamany, ha assegurat que "Nuet està imputat per fer possible un debat entre representants electes al Parlament" i que per tant "es tracta clarament d’un judici polític".



Adelina Escandell, presidenta de la Fundació l’Alternativa, hi ha afegit "si al Parlament no s’hi pot debatre, no té cap sentit que votem perquè la democràcia no és real". "És el moment d’estar a l'altura de la nostra pluralitat; els que volem viure en una democràcia plena som majoria”, ha sentenciat Alamany.