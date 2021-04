Núria Marín declara pel cas de presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet i demana que s'arxivi la causa

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, assegura que demanarà que s'arxivi la causa que la implica en el cas del Consell Esportiu de la ciutat. Marín ha declarat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia, i se li atribueixen un presumpte delicte de prevaricació, malversació de cabals públics i omissió del deure de perseguir el delicte. L'alcaldessa assegura que ha contestat a totes les preguntes que li han fet les parts i ha defensat que sempre ha actuat dintre de la legalitat i amb l'assessorament jurídic de l'ajuntament. De la mateixa manera, ha avançat que en les properes setmanes preveu poder presentar la petició perquè s'arxivi la causa contra ella, i ha afegit que confia plenament en la justícia.

Marín ha declarat durant poc més d'una hora al jutjat, d'on ha sortit i s'ha desplaçat en cotxe fins la seu dels mitjans de comunicació municipals de l'Hospitalet, on ha fet una breu intervenció sense preguntes davant dels mitjans de comunicació. "He respost totes les preguntes que han fet les parts", ha apuntat.



Marín ha afegit que sempre ha actuat "amb legalitat i l'assessorament jurídic de l'ajuntament o de les persones encarregades d'aquesta formulació", ha afegit. Per tot plegat ha avançat que demanaran que s'arxivi la causa.

"Espero poder demanar l'arxivament de forma ràpida, i en les properes setmanes així ho faré, en el moment que això sigui possible", ha dit. Per últim, ha expressat que confia plenament en la justícia, un cop ha explicat tot el que havia de dir, tant ella com la resta de persones que han declarat en els darrers dies en seu judicial.



Per la seva banda, l'advocat de Marín, Fermí Morales, ha aclarit que no es farien més valoracions "per respecte" al procediment legal i al moment processal, i que encara no hi ha dates per demanar l'arxivament de la causa perquè encara hi ha diligències per practicar. De la mateixa manera, sobre el bolcat del contingut del telèfon mòbil de l'alcaldessa, en no haver-hi aspectes rellevants no s'han aportat a la causa el seu contingut.