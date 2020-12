Núria Marín, imputada pel cas de les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, ha estat imputada aquest dijous en el cas del Consell Esportiu de la ciutat, que investiga presumptes irregularitats comeses a l'entitat, com ara un suposat desviament de subvencions públiques. Marín ha estat formalment detinguda i posteriorment ha declarat en qualitat d'imputada a la comissaria de la Verneda de la Policia Nacional, que investiga la trama a través de la seva Unitat de Delinqüència Econòmica. Després ha sortit en llibertat amb els càrrecs d'investigada pels delictes de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte.



El cas va esclatar el juny, arran de la denúncia de l'aleshores tinent d'alcaldia d'Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, qui posteriorment va deixar el càrrec. En un primer moment van ser detinguts els també regidors del PSC Cristóbal Plaza (Esports i en aquell momento president del Consell Esportiu de l'Hospitalet) i Cristian Alcázar (tinent d'alcaldia d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i president de l'entitat entre 2011 i 2019).



Ambdós estan investigats pels delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capitals. Plaza va dimitir com a regidor d'Esports després de ser detingut, però es manté com a regidor ras.

El Consell Esportiu de l'Hospitalet és una entitat privada que es dedica a la promoció de l'esport escolar i altres esdeveniments esportius. I, en concret, la policia investiga la diferència de mig milió d'euros entre els balanços aportats a la Generalitat i els aportats als associats. Segons va informar Nació Digital, aquests fons formarien part d'una caixa B amb la que s'haurien pagat sobresous, copes, esmorzar, multes de trànsit o llibres d'autoajuda als seus responsables.



Ara mateix ja hi ha una desena de persones imputades per aquest cas i, per exemple, el passat 26 de novembre va ser detingut el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, per ser interrogat sobre la trama. El Consell Esportiu treballa amb entitats i escoles de la ciutat. L'Ajuntament hi aporta uns 210.000 euros anuals. Cristóbal Plaza va ser-ne el secretari tècnic des del 2001 fins el 2016 i n'era el president fins l'estiu. En aquest càrrec va rellevar precisament Cristian Alcázar, que el va exercir de 2011 a 2019.